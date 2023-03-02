Скандалы: Никого не боимся, ничего не подписываем

Саратовскому бизнесу составили инструкцию по прохождению проверок

Призывы не кошмарить бизнес звучат не первый год, но желающие проверять и контролировать все равно находятся. Саратовское отделение «Опоры России» решило помочь бизнесменам и предлагает инструкцию по прохождению проверок. Составила ее опытный бухгалтер, председатель комитета саратовского отделения «Опоры России» по бухучету и налогообложению Наталья Тюрина.

Рекомендации для проверяемых краткие и лаконичные. Всего в них 10 пунктов. Первый — успокоиться. Проверяющие, отмечает эксперт, нередко ведут себя вызывающе, намеренно провоцируют сотрудников компании, в которую явились.

Лично вам ничего не грозит! Кроме того, 80% проверок в России проводятся с грубыми нарушениями, людьми, которые совершенно не знают законодательства. Так что, правда и закон, скорее всего, на нашей стороне! — подчеркивает Наталья Тюрина.

Взяв себя в руки, следует позвонить директору компании и сообщить о том, кто пришел в гости. Даже если визитеры будут этому мешать. Федеральный закон №294-ФЗ о защите прав юрлиц и ИП при проведении проверок гласит, что проверять компанию в отсутствии директора или уполномоченного лица — прямое нарушение. Если проверяющие это вдруг забыли, им нужно об этом напомнить.

Главное правило для проверяемых — не подписывать никаких документов без руководителя. Не при каких обстоятельствах. А вот у самих проверяющих документы проверить стоит. Более того, 248-й и 294-й Федеральные законы прямо требуют от них показать служебное удостоверение и распоряжение о проведении проверки.

В распоряжении должны быть: дата проверки, точное название контрольного органа, дата и номер приказа или распоряжения проверить компанию, цель, задачи, предмет проверки, подпись лица, ее согласовавшего, название и точный адрес проверяемой организации.

— Если хотя бы один пункт в предъявленном ими документе отсутствует, или у кого-то из проверяющих нет служебных удостоверений, зачитайте им следующее: «Согласно Пункту 1 Статьи 29 «Права и обязанности инспектора» и Главы 8 «Гарантии и защита прав контролируемых лиц» Федерального закона № 248 «О государственном контроле (надзоре) и Муниципальном контроле в РФ» от 01.07.2020 ваши действия незаконны. Мы вынуждены будем обратиться в суд и прокуратуру с просьбой о привлечении лично вас к ответственности»,- рекомендует эксперт.

В компании работает видеонаблюдение — тем лучше. Нет или камеры не записывают звук — можно смело доставать телефон. Снимать в общественных местах разрешает статья 152.1 Гражданского кодекса, так что ваши визитеры могут не упирать на то, что мобильный телефон в руках бухгалтера нарушает их персональные данные. Съемка ведется не для распространения, а будет предана публичности по требованию суда — вот что им следует объяснить. Если проверяющие начнут снимать в ответ — прекрасно, значит они занервничали, констатирует специалист.

Далее гостей надо зарегистрировать в Журнале учета проверок. Такой документ должен быть в компании (форму его можно скачать по этой ссылке).

Если ваши незваные гости не желают называть себя даже под камеру, отказываются регистрироваться, смело набирайте 02. Полиции следует сообщить, что в компанию явились неизвестные лица и ведут себя неадекватно. Логично, что настоящий сотрудник контрольных органов честно представится.

В журнале учета проверок расписываются все визитеры. Также их следует попросить предъявить специальный QR-код и запись о данном проверочном мероприятии на сайте Генпрокуратуры РФ. Отказ стоит зафиксировать на видео.

И наконец, вне зависимости от того, заполнили проверяющие журнал или нет, имеются ли у них документы, проверяемым рекомендуется позвонить в прокуратуру. ГУ МВД, аппарат бизнес-омбудсмена и юридический отдел саратовского отделения «Опоры России» и сообщить, можно зачитать непосредственно из инструкции, следующий текст:

«Здравствуйте! Меня зовут *****. Я нахожусь в ****, расположенном по адресу ***** Сегодня *******. Время *****. Прошу зафиксировать мой звонок. Сейчас по указанному адресу проводятся проверочные мероприятия. Их осуществляют представители ***** (зачитываете из журнала названия проверяющей(их) структур(ы). Их фамилии: *******. Прошу вас приехать на место и проверить соблюдение закона со стороны данных граждан».

Оригинал материала: “Бизнес Вектор”