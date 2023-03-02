Асимметричная и с челкой-занавеской: универсальные и эффектные модели стрижки «волчонок»

Если вы ищете новую модную стрижку, чтобы удивить не только себя, но и все свое окружение этой весной и летом, стоит остановить свои поиски на стрижке “волчонок”. Это настоящее слияние двух стилей прошлого сезона: боба и “волчьей” стрижки. Этот тренд позволяет создать универсальный образ. Лучшей особенностью стрижки “волчонок” является то, что она разнообразная, подходит для множества разных стилей одежды и отлично смотрится практически с любым типом волос.

Классическая короткая “волчья” стрижка

Самый простой способ объяснить своему парикмахеру, что такое стрижка “волчонок”, – это продемонстрировать фотографию на модели, которая вам нравится, потому как на разных людях “волчонок” выглядит по-разному. Классическая стрижка предполагает то, что самые длинные пряди едва касаются плеч, а основной объем имеет множество слоев.

Кудрявый “волчонок” с челкой

Стрижка “волчонок” подходит для любого типа волос, включая вьющиеся. Стрижка особенно хорошо смотрится с вьющимися волосами, поскольку слои позволяют локонам лежать идеально. Вьющиеся волосы становятся короче при высыхании, а это значит, что стрижка должна быть длиннее, если волосы мокрые.

С челкой-занавеской

Эта забавная и кокетливая стрижка сочетается со многими типами челок. Челка-занавеска популярна уже много лет, и, похоже, в ближайшее время она никуда не денется. Так почему бы не сочетать ее с “волчонком”?

Асимметричная стрижка “волчонок”

То, что стрижка “волчонок” представляет собой многослойный боб, не означает, что вы не можете поиграть с вашим внешним видом. Просто добавьте больше острых углов стрижке и сделайте ее асимметричной. Попросите своего парикмахера, чтобы передние пряди с обеих сторон были более длинными, чем сзади.

С тонкой челкой

Если сделать стрижку “волчонок” и дополнить ее тонкой челкой, вы сможете воссоздать непринужденный образ, свойственный девочкам-тинейджерам. Такую челку можно будет уложить прямо или распределить волосы по бокам. Стрижка довольно короткая, поэтому вы можете поэкспериментировать с челкой. В конце концов, волосы отрастут через месяц или два.

Без челки

Прежде чем вы решите отрезать челку, помните, что она будет требовать ежедневной укладки. Люди редко просыпаются с челкой, лежащей как надо. Даже если это займет всего лишь пару дополнительных минут, возможно, вы не захотите тратить дополнительное время на укладку.

Волнистая

Стрижка “волчонок” отлично смотрится на волнистых волосах, будь они натуральными или завитыми. Если у вас тонкие прямые волосы и вы беспокоитесь, что слои не будут заметны на волосах, подумайте о том, чтобы красиво завить локоны.

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С микрочелкой

Поскольку классическая стрижка “волчонок” предполагает, что пряди доходят до подбородка, с ней отлично смотрится микрочелка. С ее помощью можно удлинить лицо и не отказываться полностью от челки. Такая стрижка позволит сделать глаза и брови более выделенными. Кроме того, микрочелку довольно легко укладывать.

Завитые кончики

В 60-х годах завитые в разные стороны кончики были особенно популярными. Сегодня они снова “выходят на сцену”. Стрижка “волчонок” хорошо сочетается с немного завитыми кончиками волос. Кроме того, вы всегда можете экспериментировать со слоями и локонами. Для того чтобы создать такую прическу после совершения стрижки, нужно пользоваться щипцами для завивки, выпрямителем для волос, феном или любыми другими удобными инструментами, которые есть у вас под рукой.

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Неряшливый “волчонок”

Стрижка “волчонок” очень многослойна, поэтому можно создать слегка неряшливый образ, который является таким непосредственным. С помощью текстурирующего спрея или спрея с морской солью вы сможете создать дополнительные слои и выделить локоны. Если ваши волосы после высыхания становятся слегка волнистыми, следует лишь усилить этот эффект, сделав его более заметным.

Грязный мокрый “волчонок”

Образ с мокрыми волосами позволяет создать неповторимый эффект на стрижке “волчонок”. Вы можете пользоваться им, когда ваши волосы немного начинают жирниться. Это довольно смелый выбор. Кроме того, он позволяет вам носить волосы распущенными в течение нескольких дней после мытья головы. Если вы хотите воссоздать этот образ на чистых волосах, следует воспользоваться гелем и блестящим спреем.

Прямая стрижка “волчонок”

Несмотря на то что стрижка “волчонок” хорошо смотрится на волнистых и вьющихся волосах, вы можете оставить волосы прямыми. Чтобы слои не потерялись, можно нанести немного текстурирующего спрея и слегка взъерошить волосы руками.

“Мини-волчонок”

Если создать небольшую лохматость, это придаст объем волосам вокруг лица. Для такой укладки следует выбирать более удлиненную стрижку, чтобы после укладки локоны не казались слишком вздернутыми. Впрочем, вы всегда сможете немного подождать, прежде чем в следующий раз идти обновлять стрижку в парикмахерскую. “Волчонок” хорош и тем, что отлично смотрится при отрастании.