Розовое золото – новое модное окрашивание: какой оттенок выбрать для себя (идеи с фото)

Цвета волос во многом зависят от тренда. Прямо сейчас на пике популярности яркие оттенки. Оттенок розовое золото впервые вышел на топовые позиции в начале 2010-х годов и с тех пор остаются любимыми у модниц. Рассмотрите эти примеры, чтобы понять, ваш ли это вариант.

Балаяж из розового золота

Раньше балаяж относился к практике ручной окраски волос. Используя кисть, стилист наносил цвет на случайные участки, придавая им естественный вид. Традиционно самые насыщенные оттенки использовались для кончиков или для выделения прядей у лица. Балаяж из розового золота привносит теплоту классических светлых бликов, придавая образу завершенность.

Поэкспериментируйте с розовым

Если вам нравится эффект утренней зари, выберите едва заметный розовый цвет для волос, который легко спутать с игрой света. Если вы не уверены в своем выборе, используйте розовый телефонный фильтр, чтобы сначала проверить оттенок.

Выбирайте однородный цвет волос

Если вы красите волосы дома, проще всего выбрать один цвет. На всякий случай перед нанесением краски нанесите на кожу головы защитный слой, например кокосовое масло или маску для волос. Это предотвратит окрашивание кожи цветом. Уделяйте особое внимание волосам, которые в первую очередь обрамляют ваше лицо.

Предварительное осветление волос

Если ваши волосы от природы темные, начните с нескольких циклов обесцвечивания, чтобы получить подходящую основу. Осветлители очень сильные, и есть шанс испортить волосы, если вы не будете осторожными. В салоне будет намного безопасней.

Подготовка к окрашиванию

Тенденции 2000-х переживают второе рождение. Классические стрижки и оттенки уходят в прошлое, и с приходом весны нас всех тянет на яркие цвета. Даже если вы поклонница светлого блонда, смените его на розовое золото. Можно выделить отдельные локоны.

Персиковые волны – это то, что вам нужно

Если вы ищете стиль прически, обрамляющий лицо, то не ошибетесь с персиковыми волнами. Начните с затылка и завейте пряди волос от лица, удерживая их на месте примерно 10 секунд, прежде чем отпустить: чем дольше вы держите утюжок, тем туже завиток. В сочетании с теплым персиковым оттенком эти волны создадут идеальный солнечный летний образ.

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Косы из розового золота затмят все вокруг

Плетение сегодня в тренде, как никогда. И вовсе не обязательно быть гуру, чтобы заплести самую простую косу. При этом пряди розового золота будут красиво играть на ее гранях, подчеркивая изысканность стиля. Такие знаменитости, как Келли Роуленд, Кеке Палмер и Зендая, дебютируют на красной ковровой дорожке с косами на голове, потому что они держатся немного дольше обычной укладки. Имейте в виду, что косы не травмируют локоны и кожу головы, что делает их полезными для здоровья ваших волос в долгосрочной перспективе. А еще можно вплетать в них искусственные волосы цвета розового золота. От этого выиграет объем и внешний вид прически.

Двухцветные образы

Печально известная диснеевская злодейка Круэлла де Виль известна своим двухцветным черно-белым образом, стилем, который стал популярным в реальной жизни. Независимо от того, используете ли вы парик для смены образа или красите свои натуральные волосы, используйте оттенки розового золота. Нанесите розовый цвет на одну половину ваших волос, границей может служить естественный пробор. Для начала черпайте вдохновение у Никки Минаж и сочетайте розовое золото с платиновым блондом. В качестве альтернативы темно-рыжий или ярко-розовый идеально сочетаются с цветами розового золота. А дальше вы можете использовать самые безумные идеи и создавать уникальные комбинации.

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Подумайте о элегантном омбре

Традиционно омбре на волосах относится к тонкому переходу от темного к светлому, начиная с корней и продвигаясь к кончикам волос. Хотите верьте, хотите нет, но эта тенденция возникла во время финансового кризиса 2008 года в ответ на ограниченные финансы. Когда дело доходит до омбре из розового золота, подумайте о том, чтобы начать с темно-коричневого цвета и перейти к более теплому оттенку. В качестве альтернативы, поэкспериментируйте с обратным омбре, начав со светло-русой основы и окрашивая волосы в более глубокий розовый цвет ближе к концам. В любом случае эффект великолепен.

Яркие акценты, обрамляющие лицо

Цветные пряди и яркие блики, обрамляющих лицо, как всегда в тренде. Они стали основным продуктом для тех, кто хочет изменить свой внешний вид, не прибегая к полному окрашиванию. Например, певица и автор песен Рина Саваяма контрастировала свои темно-каштановые волосы с оранжевыми прядями. Попробуйте этот стиль сами, сочетая свою естественную основу с челкой-занавеской из розового золота. В качестве альтернативы, сделайте его более ярким с ярко-розовыми бликами и розовой основой. Весенний образ, усовершенствованный нежными, цветочными нотами.

Розовые – оттенок тюльпанов и зари, цвет пробуждения и обновления. В преддверии весны он становится очень актуальным.