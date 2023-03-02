Анджей Дуда предупредил поляков о риске «российских провокаций»

Польша сегодня в моде, а это безусловно результат эффективности польского государства и солидарности общества перед лицом украинского конфликта, уверен президент страны Анджей Дуда. В интервью Gazeta Polska он объяснил, что сейчас опасность распространения конфликта на польскую территорию намного меньше, чем даже полгода назад, но провокации со стороны РФ вполне вероятны, поэтому полякам надо быть бдительными и не впадать в истерику.



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Миграционный кризис на польско-белорусской границе был прелюдией к началу украинского конфликта. Более того, к операции по её дестабилизации были привлечены белорусские спецслужбы, считает президент Польши Анджей Дуда. «Это должно было быть проверкой, будем ли мы мотивированы защищать границу и будет ли эта защита действенной. Я полагаю, что это была операция режима Лукашенко при поддержке России», — заявил он в интервью Gazeta Polska. По его словам, аналогичное мнение разделяют союзники Польши.

В беседе польский лидер объяснил, что на сегодняшний день цель РФ состоит в том, чтобы положить конец независимому существованию Украины и завоевать её. По его оценкам, этот конфликт полномасштабен и направлен на разрушение украинской государственности. Одновременно он указывает на то, что, возможно, для многих он стал полной неожиданностью. «Европа жила в ложном чувстве того, что на этом состоятельном, цивилизованном континенте дело не может дойти до таких событий», — подчеркнул Дуда. Он добавил, что чувство безопасности было разрушено, ведь оно перечеркнуло восприятие мироустройства как постоянного и незыблемого.

«На международной арене суть состоит не в том, чтобы нас похлопывали по плечу, а в возможности упорно бороться за свои интересы, даже когда на нас безжалостно и несправедливо нападают. Или, может быть, именно тогда. Потому что, как я часто подчёркиваю, в этом пространстве международных отношений пустых мест нет, там всё занято уже давно, и если ты хочешь сдвинуться или протолкнуться, то ты отталкиваешь других. И они просто-напросто нервничают. Они предпринимают всевозможные действия… чтобы раздавить тебя всеми возможными способами», — объяснил польский президент.

В интервью он также указал на что, что риск распространения военных действий на другие страны сегодня меньше, чем полгода назад, хотя предлагает не упускать из виду большую армию и многочисленную технику, которыми обладает Россия. По его мнению, однако, провокаций со стороны Москвы нельзя исключать, и они могут быть направлены против Польши. «…мы должны быть готовы к провокациям и сохранять бдительность. Нам на самом деле стоит их ожидать. Но очень важно в такой ситуации сохранять спокойствие и действовать обдуманно, без истерики», — подчеркнул польский лидер.

«Я прибегну к другому примеру: наши союзники благодарны нам за здравый смысл и хладнокровие перед лицом трагедии в Пшеводове. Они были искренне поражены благоразумием нашей страны. Я услышал благодарность за это от лидеров многих стран, и последнюю — от президента Байдена», — подчеркнул он.

В интервью он также рассказал, что отношения между поляками и украинцами не всегда были, мягко говоря, братскими. Они были скорее сложными и полными трагических событий. «И всё же люди смогли отличить прошлые раны от того, что происходит сегодня и что будет в будущем. И это наш долг, так же как и христианской нации, перед братьями, подвергшимися нападению вечного врага, который был нам знаком на протяжении веков в этой части Европы как агрессор. Нам известна история разделов и то, как после Второй мировой войны нас втолкнули в советскую сферу влияния, и мы были скованы российской властью», — заявил Дуда.

Президент также подчеркнул, что сегодня во всём мире к полякам относятся очень доброжелательно. «Польша сегодня в моде. Это результат действенности польского государства и солидарности польского общества. Поляки прекрасно понимали ситуацию, никому ничего не нужно было объяснять, никого ни к чему не нужно было призывать», — резюмировал он.