 

Представлен аккумулятор, способный сохранять заряд даже при низких температурах

02.03.2023, 15:52, Разное
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Китайская компания Xiaomi показала новые аккумуляторы с литий-металлической технологией, которые могут работать при низких температурах без потери заряда. Об этом пишет MyDrivers.

Аккумулятор способен сохранять достаточные свойства проводимости лития при низких температурах. Согласно статье, производительность твердотельных батарей улучшается более чем на 20% при температуре -20 градусов Цельсия. В отчете отмечается, что твердотельные батареи разработаны с более высокой плотностью энергии, чем 1000 Вт-ч/л. Это значительно повышает безопасность и производительность при низких температурах.

В новой батарее используется более сильный электролит, чтобы решить проблему разрыва устройств при низких температурах. MyDrivers утверждает, что твердотельные батареи более устойчивы к механическим повреждениям в ходе лабораторных испытаний.


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