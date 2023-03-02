 

У них такие обстоятельства

02.03.2023, 15:50, Разное
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Госдума считает, что преступников-полицейских надо наказывать мягче.

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект, исключающий из списка отягчающих обстоятельств в уголовном кодексе факт службы преступника в органах внутренних дел. Авторы идеи полагают, что само существование этого пункта в перечне отягчающих обстоятельств — это «дискриминация» полицейских по сравнению с сотрудниками других силовых ведомств.

Законопроект был внесен в Думу в октябре прошлого года, его инициаторами выступили депутаты от КПРФ Юрий Афонин, Николай Коломейцев, Денис Парфенов и Юрий Синельщиков. Они предлагают исключить из ст. 63 УК пункт «о» (совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел). Этот пункт появился в УК в 2010 году, когда в РФ проходила реформа милиции, соответствующий закон подписал действующий на тот момент президент Дмитрий Медведев.

Тогда законодатели объясняли, что внесение такого пункта в уголовный кодекс повысит уровень ответственности полицейских, а жителей и организации «защитит от неправомерных действий сотрудников органов внутренних дел». Однако в 2022 году все поменялось — и вместо повышенной ответственности депутаты заговорили о «фактической дискриминации».

«Правопорядок в РФ обеспечивают помимо МВД также работники судов, прокуратуры, ФСБ, ФСО, Росгвардии, ФСИН, военной полиции, таможни и др. Принадлежность правонарушителя к этим структурам отягчающим вину обстоятельством не является, что явно несправедливо», — сказано в пояснительной записке к документу.

Депутаты также привели официальные статистические данные Генпрокуратуры, согласно которым на преступления, совершенные сотрудниками правоохранительных органов, приходится не более 1% от общего числа правонарушений, а конкретно сотрудники МВД совершают от этого количества «менее одной трети» преступлений.

Ирина Бирюкова. Фото: соцсети

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Источник: Новая газета


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