Путин назвал вопросы образования и наставничества вопросами будущего
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Вопросы обучения и наставничества являются вопросами будущего, а система образования в стране должна быть суверенной, сообщил президент РФ Владимир Путин в четверг, принимая участие в открытии Года педагога и наставника по видео-конференц-связи (ВКС).
«Вопросы обучения, наставничества – это всегда обращение к будущему», – сказал глава государства, подчеркнув, что в РФ продолжится формирование «суверенной системы образования».
«Это (суверенность – прим. ВЗГЛЯД) – чрезвычайно важная, базовая абсолютно вещь», – передает его слова ТАСС.
Президент РФ Владимир Путин принимает по видеосвязи участие в мероприятии по случаю открытия Года педагога и наставника. Он также пообщается с участниками пилотной образовательной программы «Школа наставника».
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет