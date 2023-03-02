Путин назвал вопросы образования и наставничества вопросами будущего

Вопросы обучения и наставничества являются вопросами будущего, а система образования в стране должна быть суверенной, сообщил президент РФ Владимир Путин в четверг, принимая участие в открытии Года педагога и наставника по видео-конференц-связи (ВКС).

«Вопросы обучения, наставничества – это всегда обращение к будущему», – сказал глава государства, подчеркнув, что в РФ продолжится формирование «суверенной системы образования».

«Это (суверенность – прим. ВЗГЛЯД) – чрезвычайно важная, базовая абсолютно вещь», – передает его слова ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин принимает по видеосвязи участие в мероприятии по случаю открытия Года педагога и наставника. Он также пообщается с участниками пилотной образовательной программы «Школа наставника».

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