Медведев заявил об участившихся атаках на государственные и финансовые системы России
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Противники РФ предпринимают попытки вмешаться в работу государственных и финансовых систем, этому необходимо противостоять, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
В киберпространстве нарастает число вызовов, противники РФ все чаще пытаются вмешаться в работу государства и его финансовых систем, управляемых с помощью цифровых технологий, сообщил Медведев, передает РИА «Новости».
«Противодействие этим угрозам должно быть комплексным», – подчеркнул зампред Совбеза.
По его словам, комиссия СБ РФ работает по вопросам обеспечения кибербезопасности страны по целому перечню проблем.
В начале февраля глава департамента международной безопасности российского МИД Андрей Крутских заявлял, что кибератаки на Россию проводятся в основном из США, стран НАТО и Украины.
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