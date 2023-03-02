Путин назвал счастливое детство в суверенной стране главной целью властей России

Главная цель действий властей РФ состоит в том, чтобы дети росли счастливыми в благополучной и суверенной стране, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Все, что мы с вами делаем в самом широком смысле этого слова в демографии, в образовании, в экономике, в сфере безопасности, подчинено главному – чтобы наши дети, молодежь росли счастливыми, жили в благополучной, суверенной стране», – цитирует ТАСС Путина.

Президент РФ Владимир Путин принимает по видеосвязи участие в мероприятии по случаю открытия Года педагога и наставника. Он также пообщается с участниками пилотной образовательной программы «Школа наставника».

—