Путин назвал счастливое детство в суверенной стране главной целью властей России
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Главная цель действий властей РФ состоит в том, чтобы дети росли счастливыми в благополучной и суверенной стране, сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Все, что мы с вами делаем в самом широком смысле этого слова в демографии, в образовании, в экономике, в сфере безопасности, подчинено главному – чтобы наши дети, молодежь росли счастливыми, жили в благополучной, суверенной стране», – цитирует ТАСС Путина.
Президент РФ Владимир Путин принимает по видеосвязи участие в мероприятии по случаю открытия Года педагога и наставника. Он также пообщается с участниками пилотной образовательной программы «Школа наставника».
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