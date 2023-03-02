 

Родителей школьников просят сообщать в полицию, если их дети держат дома дискеты и компакт-диски с аниме

02.03.2023, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Глава комитета Госдумы по образованию Наталья Порошникова обратилась
к родителям несовершеннолетних учащихся школ с призывом информировать
компетентные органы в том случае, если их ребёнок хранит дома дискеты и
компакт-диски с японской мультипликацией в стиле «аниме». По словам законодательницы,
именно через них происходит вербовка в ряды запрещённой в России ЧВК «Рёдан».

По словам Натальи Порошниковой, всё больше молодых людей
вовлекаются в деятельность экстремистской секты ЧВК «Рёдан», в основе идеологии
которой лежат нацизм, призывы к суициду,  и каннибализм. Группировка вербует
подростков при помощи технологии 25-го кадра, вмонтированного в плёнку с аниме.
В результате ребёнок начинает вести себя неадекватно, отращивает длинные
волосы, одевается в одежду с изображением паука (символ организации) и
совершает противоправные деяния. Участковые полицейские уже получили указания
проводить с подростками в группе риска профилактическую работу, в том числе отправлять
их на принудительные обряды экзорцизма для изгнания «беса аниме».

«Мы в детстве смотрели хорошие, добрые советские фильмы, а
не эту бесовщину, – говорит депутат. – Я как-то посмотрела с внуками одну серию
аниме и ужаснулась. Какие-то дети ездят на огромных боевых человекоподобных
роботах и устраивают военные преступления. В другом мультфильме были девочки,
превращавшиеся в каких-то актрис из китайского порномультика. Весь этот сатанизм,
этот ужас нужно запретить».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07.22 / Инновации в пути: паротрамвай от УВЗ на смену «Витязю»

14.07.22 / Скандалы: Курская электрическая аномалия

26.07.22 / «Хранилища переполнены» — Польша не собирается ограничивать себя в газе ради остального ЕС

12.06.22 / Российские силы взяли под контроль села Видродження и Медная Руда в Донбассе

10.06.21 / Печерский районный суд Киева запретил деятельность УЕФА на Украине

24.10.22 / Анатолий Папанов мог стать Ипполитом Матвеевичем в фильме «12 стульев»

29.01.23 / Писториус – фонда в €100 млрд не хватит на пополнение запасов бундесвера

13.09.20 / Православными учеными разработана вакцина, не требующая инъекции

23.02.22 / Мнение: Стагнация зарплат в США, деградация электросетей и «зона боевых действий» в Сиэтле

09.01.22 / Галкин рассказал о конфликте с Масляковым после судейства в КВН

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика