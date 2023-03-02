Родителей школьников просят сообщать в полицию, если их дети держат дома дискеты и компакт-диски с аниме

Глава комитета Госдумы по образованию Наталья Порошникова обратилась

к родителям несовершеннолетних учащихся школ с призывом информировать

компетентные органы в том случае, если их ребёнок хранит дома дискеты и

компакт-диски с японской мультипликацией в стиле «аниме». По словам законодательницы,

именно через них происходит вербовка в ряды запрещённой в России ЧВК «Рёдан».

По словам Натальи Порошниковой, всё больше молодых людей

вовлекаются в деятельность экстремистской секты ЧВК «Рёдан», в основе идеологии

которой лежат нацизм, призывы к суициду, и каннибализм. Группировка вербует

подростков при помощи технологии 25-го кадра, вмонтированного в плёнку с аниме.

В результате ребёнок начинает вести себя неадекватно, отращивает длинные

волосы, одевается в одежду с изображением паука (символ организации) и

совершает противоправные деяния. Участковые полицейские уже получили указания

проводить с подростками в группе риска профилактическую работу, в том числе отправлять

их на принудительные обряды экзорцизма для изгнания «беса аниме».

«Мы в детстве смотрели хорошие, добрые советские фильмы, а

не эту бесовщину, – говорит депутат. – Я как-то посмотрела с внуками одну серию

аниме и ужаснулась. Какие-то дети ездят на огромных боевых человекоподобных

роботах и устраивают военные преступления. В другом мультфильме были девочки,

превращавшиеся в каких-то актрис из китайского порномультика. Весь этот сатанизм,

этот ужас нужно запретить».

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