Родителей школьников просят сообщать в полицию, если их дети держат дома дискеты и компакт-диски с аниме
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Глава комитета Госдумы по образованию Наталья Порошникова обратилась
к родителям несовершеннолетних учащихся школ с призывом информировать
компетентные органы в том случае, если их ребёнок хранит дома дискеты и
компакт-диски с японской мультипликацией в стиле «аниме». По словам законодательницы,
именно через них происходит вербовка в ряды запрещённой в России ЧВК «Рёдан».
По словам Натальи Порошниковой, всё больше молодых людей
вовлекаются в деятельность экстремистской секты ЧВК «Рёдан», в основе идеологии
которой лежат нацизм, призывы к суициду, и каннибализм. Группировка вербует
подростков при помощи технологии 25-го кадра, вмонтированного в плёнку с аниме.
В результате ребёнок начинает вести себя неадекватно, отращивает длинные
волосы, одевается в одежду с изображением паука (символ организации) и
совершает противоправные деяния. Участковые полицейские уже получили указания
проводить с подростками в группе риска профилактическую работу, в том числе отправлять
их на принудительные обряды экзорцизма для изгнания «беса аниме».
«Мы в детстве смотрели хорошие, добрые советские фильмы, а
не эту бесовщину, – говорит депутат. – Я как-то посмотрела с внуками одну серию
аниме и ужаснулась. Какие-то дети ездят на огромных боевых человекоподобных
роботах и устраивают военные преступления. В другом мультфильме были девочки,
превращавшиеся в каких-то актрис из китайского порномультика. Весь этот сатанизм,
этот ужас нужно запретить».
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