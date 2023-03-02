Мнение: Довакцинировались

Ну разве не красота?! Допрыгались, идиоты. И главный прикол: если бы не идиотская война, то Россия и Украина, как две НАИМЕНЕЕ вакцинированные “от ковида” страны не то что в Европе, но почти что и в мире (не считая Африки), сейчас бы наслаждались минимальной “внезапной смертностью” на фоне проколотой по самое “не балуйся” Европы. Но нет, шалишь: наши дебилы (или “нашими дебилами”, это неважно) устроили бойню, и уж в чем-чем, а во “внезапной смертности” мы все равно впереди планеты всей. Не мытьём, так катаньем.

Страна клинических глупцов.

Клаудия Марку, 21 февраля 2023 г.

Евростат опубликовал избыточную смертность за декабрь 2022 года, где средний показатель по Европе превышает 19%, при этом Румыния и Болгария являются единственными государствами со снижением этого параметра.

Отчетность была сделана по средней смертности в период 2016-2019, предпандемические годы. Страны с самым катастрофическим уровнем избыточной смертности — это Исландия и Германия, рост на 43,1% и 37,3% соответственно.

Данные, опубликованные Евростатом, потрясли весь научный мир. В конце пандемии, когда смертей от Covid практически не существует, в наиболее вакцинированных странах в декабре 2022 года были зафиксированы ужасающие проценты избыточной смертности по сравнению с периодом нормальности 2016-2019 годов.

Самые высокие проценты избыточной смертности были зарегистрированы в Исландии с ростом на 43,1% и в Германии с ростом на 37,3%. По сравнению со средним европейским показателем в 19% в декабре 2022 года, который в любом случае огромен, в Австрии была избыточная смертность 27,4%, в Ирландии 25,4%, во Франции 24,5%, в Словении 25,9%, в Чехии 23,2%, в Швейцарии 22,9%, в Нидерландах. , 22,7% Эстония, 22,6%, Дания, 22,4%, Норвегия, 21%, Финляндия, 21,1%, Латвия, 20,6% и Бельгия, 19,1%.

В Германии 78% населения вакцинировано 3 и 4 дозами, а в Исландии 80% населения вакцинировано 2 дозами и 69% населения вакцинировано 3 и 4 дозами. На противоположном полюсе избыточной смертности с декабря 2022 г. находились Румыния и Болгария, у которых были минус 5,5% и минус 6% соответственно, это были единственные два государства ЕС/ЕЭЗ, которые вакцинировали меньше всего. Официально в Болгарии вакцинировано от Covid 30% населения, а в Румынии — 42%.

Учитывая близкие между двумя странами отрицательные проценты избыточной смертности с учетом фиктивных прививок из Болгарии, реальный процент привитых в Румынии составляет где-то от силы 25%.

После того, как Евростат опубликовал шокирующие данные, врачи в Германии призвали к расследованию причин избыточной смертности, подчеркнув, что они не были вызваны Covid.

Они скрыли катастрофу.

Дела обстоят еще хуже. В Германии в последнюю неделю декабря прошлого года избыточная смертность превышала 46%. Данные Евростата четко показали корреляцию между процентом вакцинации против Covid и избыточной смертностью.

Чем выше степень вакцинации, тем выше избыточная смертность.

Любопытно, что Италия и Швеция не отчитывались перед Евростатом и не отчитывались с августа-сентября 2022 года. Португалия отчиталась в декабре 2022 года о плюс 14,8% избыточной смертности, но летом у них было более 40%, потому что они тоже раньше вакцинировали население чем другие страны.

Великобритания попыталась исказить реальный процент избыточной смертности, взяв за отчетный период 2016-2019 и 2021 годы. Поэтому они положили в основу расчета год с самой высокой смертностью.

Вакцина увеличила смертность

Официальные данные показывают, что в 2021 году 4,5 миллиарда человек во всем мире получили одну дозу вакцины против Covid, 3,8 миллиарда получили две дозы и 537 миллионов получили три дозы. Однако по сравнению с 2020 годом, когда не было вакцины, в 2021 году было зарегистрировано наибольшее количество смертей от Covid. Таким образом, если в 2020 году от Covid-19 умерло 1,9 миллиона человек, то в 2022-м — 3,4 миллиона. Это, пожалуй, самое красноречивое свидетельство того, что вакцина никак не сработала и никого не защитила, а, наоборот, сумела колоссально увеличить смертность.

В 2022 году только один миллиард человек получил одну дозу вакцины против Covid, менее одного миллиарда получили две дозы, а 2,3 миллиарда получили третью и четвертую дозы. На уровне 2022 года было зарегистрировано всего 1,1 миллиона смертей от Covid, но с высоким процентом избыточной смертности”.

Вакцины “работают”!