 

Невероятная аура романтики: самые необычные ЗАГСы мира

02.03.2023, 15:00, Разное
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Свадьба – одна из важнейших событий в жизни человека. Очень многие пары стремятся не просто поставить подписи в органах записи актов гражданского состояния, но и создать невероятную ауру романтики в праздничный день. Помочь в этом деле могут сами здания ЗАГСов. Рассказываем о семи уникальных объектах недвижимости, идеально подходящих для помпезной свадьбы.

Открывает ТОП-7 Центр семьи “Казан”, расположенный в столице Татарстана. Собственно, недвижимость внешне напоминает традиционный татарский казан, а ночная подсветка имитирует горящий огонь. На крыше ЗАГСа расположена смотровая площадка. с которой открывается невероятный вид на Казанский Кремль.

На черноморском курорте Батуми можно встретить небольшое здание, прекрасно вписывающееся в архитектуру города по своей тематике. Недвижимость выполнена в форме белого морского обитателя. Местные жители спорят, что это: ракушка, улитка или капля. На на самом деле ЗАГС называется “Дельфин”.

Из теплой Грузии переносимся в холодную Швецию. Даже не холодную, а ледяную. Сыграть свадьбу там можно в Ceremony Hall at Icehotel – ледяном отеле, который заново строится каждый год. Молодоженам предоставляется теплая одежда.

London Eye Wedding Capsule в столице Великобритании даже не недвижимость. Это огромное колесо обозрения. Всего за 2890 фунтов стерлингов (примерно 263 тысячи рублей) можно сыграть свадьбу на 20 персон на высоте 135 метров.

За свадьбу в A Little White Wedding Chapel в Лас-Вегасе придется выложить всего 50 долларов (почти четыре тысячи рублей). Вы спросите, чем примечательна маленькая часовня. Дело в том, что в свое время там создали ячейки общества Фрэнк Синатра, Деми Мур, Брюс Уиллис и другие американские звезды.

Дворец бракосочетаний Багт Кошги в столице Туркменистана впечатляет своими масштабами. Гигантская монументальная недвижимость выполнена в форме многоуровневой восьмиконечной звезды, которую венчает огромный шар, зажатый кубом из восьмиконечных звезд. Одним словом – масштабно!

Наконец, на Тайване расположена уникальная церковь. Она не выполняет религиозных функций, а действует как ЗАГС. Изначально огромная хрустальная туфля служила памятником жертвам эпидемии гангрены, однако потом
High-Heel Wedding Church
стали ассоциировать с туфелькой Золушки.


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