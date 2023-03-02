Поляк, с запором не мудря, в свой анус запустил угря

Как сообщают «доверчивые» западные СМИ, парень засунул себе в задний проход угря, причем живого. Дескать, страдалец собирался вылечить запор, но бедной рыбине что-то не понравилось в прямой кишке — и та устремилась на поиски лучшей доли. А потому человек не смог ее вытащить.

Такие странные действия мужчины из Польши были вызваны якобы его верой в старое «народное средство». Вроде бы угорь должен был помочь ему опорожнить кишечник, но что-то, как всегда, пошло своим путем. Короче, борец с запором подвергся «нападению» того самого древнего средства, которое в итоге прожевало дыру в его толстой кишке и проскользнуло в живот.

Понятно, безболезненной такую процедуру не назовешь. К тому же бедняге потребовалась операция, поскольку врачи обнаружили у него перитонит, а это уже не шуточки… Польские СМИ со ссылкой на сообщение в Facebook на странице под названием «STOP The Bleed — Polska» сообщают:

«Угорь сделал все возможное, чтобы выбраться из тела мужчины. В результате произошла перфорация конечного отдела пищеварительного тракта. Во время экстренной лапаротомии была обнаружена 3-сантиметровая перфорация — результат попытки угря вылезти наружу. Прямая кишка была разделена в месте перфорации, а проксимальный конец выведен как колостома».

Как ни странно, феномен введения угрей в анус для лечения запоров не так уж и редок. В июле 2021 года такой случай был в Восточном Китае, где мужчина загнал в задний проход 20-сантиметрового угря, а тот после перфорации кишечника проник в его брюшную полость и чуть не убил человека. По сообщению Global Times, во время операции угорь был еще жив. Аналогичное происшествие было и 50-летним мужчиной из Южного Китая, который сделал то же самое с 40-сантиметровым угрем в июне 2020 года..

Складывается впечатление, что эти люди сроду-отроду не видали рекламы со средствами от запоров и не слыхали о самом распространенном из них — клизме. Будем надеяться, в больнице поляка просветили на это счет и незадачливый пациент, уже вернувшийся домой, надолго запомнит мешок для стомы, который придется носить полгода.

Ну а как вам эта трактовка истории, скорее всего, обыкновенного любителя острых ощущений? Его собратья, правда, чаще толкают себе в анус что попало, а одушевленными предметами с этой целью пользуются редко, но все же случается.

В конечном итоге бедолаги оказываются в больнице, где их проктологи освобождают от чуждых объектов, проникших внутрь их тел загадочными путями: один неудачно сел на баллончик от лака и тот сам заполз в организм, другой, представьте себе, тоже для ликвидации запора запустил в прямую кишку хомяка, к счастью, возвращенного оттуда медиками живым и невредимым.

Из крупных предметов больше всего порадовали врачей гаечный ключ, на который россиянин дважды упал пятой точкой, 20-сантиметровая гантель весом 2 кг, размещенная бразильцем в малом тазу, и 77-сантиметровый фаллоимитатор, обеспечивший британцу массу непревзойденных радостей.

Источник информации и фото: dailystar.co.uk, fishki.net

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