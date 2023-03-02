Порошок, экстракт и масло: 4 рецепта с корицей для увеличения объема губ в домашних условиях

Для мечтающих увеличить объем губ есть отличная новость. Вам не нужно отправляться в салон и испытывать боль во время процедуры. Есть замечательная возможность сделать это в домашних условиях и комфортной обстановке, причем потратив на это минимальное количество денег. Вы можете изготовить средство сами, и речь идет об эффективном скрабе и бальзаме с добавлением корицы.

Преимущества использования корицы в качестве ингредиента

Корица обладает приятным запахом, она полезна и доступна по цене, имеет невероятный вкус и используется в качестве приправы. Кроме того, ее можно использовать в косметологии и непосредственно для увеличения объема губ. Она мягко и безболезненно раздражает ткани, увеличивает приток крови, и это способствует уплотнению губ и увеличению их размера.

В корице присутствует много антиоксидантов и полифенолов, и это помогает быстро восстанавливать ткани. Происходит отшелушивание старого слоя и ускоряется деление клеток, что способствует восстановлению нового покрова.

Благодаря своим антибактериальным свойствам корица способна залечивать раны. То есть она лечит и предотвращает появление трещинок на губах, поэтому является хорошей основой для бальзама.

Как уже было сказано, корица невероятно приятно пахнет, поэтому процедура отшелушивания будет приятной, как и приятным будет нанесенный слой бальзама. Вы получите настоящее удовольствие во время проведения и использования, а приятный аромат на губах останется надолго.

Порошок корицы для скраба

Этот скраб для губ вы можете приготовить, используя следующие ингредиенты. Подготовьте две столовые ложки коричневого сахара, а также по половине столовой ложки молотой корицы, меда и оливкового масла.

Смешайте все составляющие до консистенции кашицы. Затем нанесите средство на губы кончиками пальцем. Круговыми очень легкими и аккуратными движениями снимите омертвевший верхний слой. Используйте исключительно щадящую технику, прикасайтесь к губам осторожно, не прижимая и не натирая. В основе скраба есть частички сахара, которые могут повредить поверхность губ, оставив на них ранки. Поэтому сделайте все это аккуратно, после чего смойте скраб водой комнатной температуры. Нанесите на губы бальзам, проделывайте эту процедуру раз или два в неделю.

Масло корицы с кокосовым молоком для бальзама

Для приготовления бальзама вам понадобятся такие ингредиенты, как эфирное масло корицы (пять капель), четыре столовые ложки кокосового масла, одна столовая ложка гранулированного пчелиного воска, три четверти столовой ложки меда, две-три капсулы витамина Е. Соедините кокосовое молоко и пчелиный воск, растопите их на паровой бане.

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Снимите с огня и добавьте все остальные ингредиенты, размешайте, чтобы получилась однородная масса. Если любите использовать бальзам с более твердой консистенцией, уменьшите количество кокосового масла и увеличьте количество пчелиного воска. Если нужен более жидкий бальзам, сделайте наоборот, урезав порцию воска и добавив больше кокосового молока. Поместите средство в емкость и дождитесь застывания (оно произойдет через 10-15 минут).

Бальзам используется без ограничений, поэтому можете его применять по своему желанию.

Масло корицы с маслом ши для бальзама

Есть еще один очень эффективный рецепт бальзама с добавлением эфирного масла корицы. Для его приготовления вам понадобится около трех чайных ложек масла ши и от одной до четырех капель масла корицы. Растопите масло ши в микроволновке, а затем смешайте с коричным.

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Добавьте сначала одну каплю и посмотрите, как реагируют губы и кожа на этот состав. Затем можете добавить вторую, третью, четвертую. То есть все зависит от вашего вкуса и реакции, поэтому выбор количества капель является произвольным.

Экстракт корицы для помады

Добавление корицы используется не только для скраба и бальзама, вы легко можете сделать помаду собственного производства. Для этого вам потребуется непосредственно сама помада, немного вазелина (половина объема помады). Несколько капель миндального масла и экстракта корицы (по вашему усмотрению).

Поместите вазелин и помаду в емкость и поставьте на тридцать секунд в микроволновую печь. Если этого времени не хватит, оставьте еще на несколько секунд до полного растворения. Тщательно перемешайте ингредиенты, чтобы пигмент помады равномерно растворился в образовавшейся массе. Затем добавьте экстракт корицы и миндальное масло (обычно в среднем берут от трех до пяти капель каждого продукта), снова все тщательно перемешайте и перелейте в небольшую баночку (или другую емкость). Преимуществом такой помады будет невероятный блеск. Его обеспечит миндальное масло, кстати, оно смягчает все ингредиенты.

Вместо заключения

Домашний скраб для губ можно хранить две недели, если поставить в холодильник. Помады и бальзама в предложенном объеме хватит на шесть месяцев. Вместо коричневого сахара можно использовать белый, а вместо пчелиного воска карнаубский или соевый.

Перед применением средств не забудьте сделать предварительную пробу на аллергию.