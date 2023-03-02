Fox News – американские демократы ведут войну с природой и здравым смыслом

Нет никаких сомнений, что Джо Байден психически недееспособен и не может исполнять свои обязанности, сказала в эфире Fox News блогер Кэндис Оуэнс. Тем не менее, по её словам, однопартийцы и даже собственная жена президента игнорируют эту проблему и делают вид, что всё нормально.

Ведущая подкаста Candace Owens Кэндис Оуэнс присоединяется к нашей программе. Я должен сказать, Кэндис Оуэнс: единственное, за что я никогда не стану критиковать Джо Байдена, — это его возраст, потому что это единственная вещь, которую он не контролирует. И я откровенно сопереживаю ему. Я надеюсь дожить до того же возраста, поэтому мои слова не стоит воспринимать как нападки на его старость.

Меня просто поражает то, что никто в его окружени не чувствует себя достаточно уверенно, чтобы сказать: «Мне жаль, но вы слишком стары, чтобы быть президентом». Почему эта тема считается табуированной? Почему это единственное, о чём никто не осмеливается говорить?

КЭНДИС ОУЭНС, ведущая подкаста Candace Owens: Да. Знаете, мне тоже немного жаль Джо Байдена, поскольку, очевидно, что он психически недееспособен. Но возникают вопросы к Джилл Байден и таким людям, как Жизель Феттерман, которые прекрасно понимают, через что проходят их мужья, осознают, что над ними издеваются на мировой арене, и знают, что им сложно даже составить связные предложения. И тем не менее они сидят, аплодируют и думают: «Мы просто будем продолжать скрывать это (проблемы со здоровьем супругов. — ИноТВ) от публики на их пути к власти». И по сути всё к этому и сводится.

Послушайте, можно назвать этих людей некомпетентными. Так и есть. Но имеет ли значение некомпетентность? Нет, потому что их задача — служить партии. Единственное, что волнует демократов, — служба партии. И на самом деле некомпетентность даже является плюсом, потому что речь идёт о марионетках. О людях на ниточках. Они должны делать то, что им говорят.

Более того, им открыто говорят, чтобы они не думали самостоятельно. «Думайте только о партии, делайте то, что мы вам говорим, и то, что мы хотим, чтобы вы сделали, для дальнейшего раскола сообществ. Потому что мы как партийная инициатива добиваемся одного — абсолютной власти».

И то, что им нужно, — создать новую систему рабства. Именно так я это называю. Конечная цель, которую они преследуют, — это нео-рабство. Они хотят сделать так, чтобы ни один человек не обладал влиянием в нашей стране.

Итак, то, что вы видите, является злом в чистом виде. Вы справедливо говорите, что их последняя война — это война против природы. Это война против здравомыслия. Они заставляют нас сомневаться в нашем здравомыслии.

Вы бы никогда не подумали, что у нас возникнут споры, которые ведутся сегодня, что люди будут говорить вам: «Называть 86-летнего человека старым неправильно». Внезапно на нас набрасываются за это. На все претензии навешиваются ярлыки с суффиксом «изм», и причина, как вы правильно указали, в том, что это последняя война, и им (демократам. — ИноТВ) нужно убедиться, что они контролируют даже язык.

Что ж, я думаю, язык — это ключ, потому что они вынудили население — даже умных людей, которые соображают, что к чему, — не говорить очевидных вещей. Они боятся, что люди скажут очевидное: «Вы слишком стары, чтобы быть президентом. Ваш адмирал-трансгендер — мужик. Сажать некомпетентных людей в кабины коммерческих авиалайнеров или заставлять их делать операции на сердце — это безумие. Вы безумцы». Ощущение нереальности происходящего. Подобное нельзя допускать. И именно об этом никто не хочет говорить. Я не знаю почему.

КЭНДИС ОУЭНС: Я точно не вхожу в число таких людей. Мне несложно говорить именно то,

что нужно.

Я заметил!

КЭНДИС ОУЭНС: И вот почему: если они выиграют эту битву, ничего не останется. Ничего. И поэтому я призываю людей, я говорю: нужно говорить то, что вы знаете и является правдой.

Потому что проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся, в том, что слишком много консерваторов ведут себя как трусы. Они говорят: «Мы должны быть добрее. Всё нормально». Вот почему они (демократы. — ИноТВ) добились таких успехов, вот почему мы боремся с ними в школьной системе, в классах. Вот почему мы боремся с ними, чтобы они просто признали: женщины никогда не станут мужчинами, а мужчины — женщинами. Это безумные споры, но им позволяют продолжаться, потому что хорошие люди сидят и абсолютно ничего не говорят, пока те неистовствуют.

И я тоже хочу сказать, и очень важно отметить: раньше демократы молчали о своём моральном разложении. Несколько лет назад они о нём не говорили. Теперь они открыто демонстрируют его, издеваются над вами и спрашивают: «И что вы собираетесь с этим делать? Мы знали, что Феттерман был психически недееспособным, и мы всё же позволили ему пройти весь путь до сената, и что вы с этим сделаете? Мы знаем, что Джо Байден едва ходит, мы видим ранние признаки деменции, и что вы с этим сделаете?».

Это очень справедливый вопрос. Я бы спросил то же самое у всех, кто смотрит эту программу: что вы собираетесь с этим делать? Почему бы вам не начать говорить правду и не набраться храбрости, чтобы говорить её смело?

Дата публикации 01 марта 2023 года.