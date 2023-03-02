 

Онколог Пильх предостерег от чрезмерного потребления красного мяса

02.03.2023, 14:30, Разное
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Михаил Пильх, врач-онколог, заявил, что употребление красного мяса может повысить риск развития рака, а также стать причиной развития колоректального рака.

Пильх заявил, что не имеет значения, сколько продукта потребляется. Небольшое количество шашлыка раз в месяц может быть нормальным, но 3 приема мяса в день, особенно фаст-фуда, значительно увеличит шанс развития этого заболевания. Также важно не есть слишком много копченой и жареной пищи. Он подчеркнул важность употребления большего количества продуктов, богатых полезной клетчаткой.

Людмила Микитюк, диетолог, заявила, что мясные продукты могут обогатить организм полезными веществами. Это касается баранины, крольчатины и конины.


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