Онколог Пильх предостерег от чрезмерного потребления красного мяса

Михаил Пильх, врач-онколог, заявил, что употребление красного мяса может повысить риск развития рака, а также стать причиной развития колоректального рака.

Пильх заявил, что не имеет значения, сколько продукта потребляется. Небольшое количество шашлыка раз в месяц может быть нормальным, но 3 приема мяса в день, особенно фаст-фуда, значительно увеличит шанс развития этого заболевания. Также важно не есть слишком много копченой и жареной пищи. Он подчеркнул важность употребления большего количества продуктов, богатых полезной клетчаткой.

Людмила Микитюк, диетолог, заявила, что мясные продукты могут обогатить организм полезными веществами. Это касается баранины, крольчатины и конины.