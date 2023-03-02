 

Для iPhone представлена бутылка-подставка за 6 000 рублей

02.03.2023, 14:30, Разное
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На Kickstarter запущен необычный проект, который включает в себя создание бутылки для воды с держателем для телефонов Apple. Производством бутылок займется американский стартап Ringo.

Всего за несколько дней проект собрал более $169 000, хотя авторы изначально просили всего для оплаты $20 000. Всего к нему подключилось почти 2 тысячи добровольных пожертвователей. Чтобы подключить iPhone 12 или выше, понадобится только бутылка с установленным в ней магнитом MagSafe. Чтобы повесить любой другой планшет или смартфон, необходимо заранее прикрепить специальное магнитное кольцо. Его также легко разместить на рабочем столе или в подстаканнике в автомобиле или взять ее с собой в спортзал.

Отдельно отмечается, что бутылка выдержит смартфон, даже если в ней не будет жидкости. Система Ringo позволяет сохранять напитки холодными до 24 часов или горячими – до 12 часов. на данный момент доступны две модели, емкостью 710 мл и 950 мл соответственно. Их стоимость составляет $79 и $89 (или 5,9 и 6,7 тыс. рублей).


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