Для iPhone представлена бутылка-подставка за 6 000 рублей

На Kickstarter запущен необычный проект, который включает в себя создание бутылки для воды с держателем для телефонов Apple. Производством бутылок займется американский стартап Ringo.

Всего за несколько дней проект собрал более $169 000, хотя авторы изначально просили всего для оплаты $20 000. Всего к нему подключилось почти 2 тысячи добровольных пожертвователей. Чтобы подключить iPhone 12 или выше, понадобится только бутылка с установленным в ней магнитом MagSafe. Чтобы повесить любой другой планшет или смартфон, необходимо заранее прикрепить специальное магнитное кольцо. Его также легко разместить на рабочем столе или в подстаканнике в автомобиле или взять ее с собой в спортзал.

Отдельно отмечается, что бутылка выдержит смартфон, даже если в ней не будет жидкости. Система Ringo позволяет сохранять напитки холодными до 24 часов или горячими – до 12 часов. на данный момент доступны две модели, емкостью 710 мл и 950 мл соответственно. Их стоимость составляет $79 и $89 (или 5,9 и 6,7 тыс. рублей).