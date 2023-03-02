Эксперт оценил предложение ограничить время работы таксистов

Рабочий день водителей такси нужно ограничивать в целях безопасности других участников движения, пассажиров и пешеходов, однако для слаженной работы системы необходимо ввести единую информационную базу таксистов, сообщил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, председатель организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков, комментируя соответствующее предложение Минтранса России.

Министерство транспорта РФ подготовило проект постановления, в котором предлагается ограничить продолжительность смены водителей такси до 12 часов в день. После истечения этого времени человек не сможет получить новый заказ от агрегатора. Предлагаемые изменения также обязывают водителей брать перерыв не позднее чем через пять часов после того, как начнут работать.

«Сама по себе инициатива абсолютно правильная, но я не вижу смысла вводить это на законодательном уровне. На мой взгляд, каждый агрегатор должен сам устанавливать эти рамки, так как это в его интересах, чтобы машины, водители и пассажиры были в безопасности, чтобы водитель такси попросту в погоне за деньгами не подвергал опасности других участников движения, не уснул за рулем», – говорит Лысаков.

По его предположению, работать данная система будет следующим образом: водитель такси, выйдя на работу, будет отправлять сообщение агрегатору, а тот в свою очередь запустит для него своего рода таймер. Все это можно автоматизировать в специальной программе, где водители получают заказы. По истечению 12 часов, аккаунт водителя автоматически должен заблокироваться для приемов новых заказов.

Для того, чтобы водители такси не подрабатывали на стороне, например, у другого агрегатора во вторую смену, чтобы обмануть систему, необходимо ввести единую информационную базу таксистов. В этой программе в режиме онлайн можно будет видеть, кто сколько проработал в тот или иной день.

«Минусов у этой инициативы никаких нет, кроме того, что это должны вводить агрегаторы, а не Минтранс или кто-либо. Из плюсов – обеспечение безопасности пассажирам, водителю, пешеходам и всем участникам движения на дорогах», – заключил собеседник.

С 1 марта вступил в силу запрет на работу в такси и в общественном транспорте лицам с непогашенной судимостью за тяжкие или особо тяжкие преступления. При трудоустройстве водители обязаны будут предоставлять справку об отсутствии судимости.

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