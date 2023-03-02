Страны G20 договорились о полноценном членстве Афросоюза в объединении

Страны G20 в Нью-Дели договорились о полноценном членстве Африканского союза, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) G20.

По его словам, Африканский союз будет полноправным членом «Большой двадцатки», как и Европейский союз, который несколько лет в таком качестве участвует в этой работе, передает ТАСС.

При этом Лавров заверил, что Москва не принимала участия в международных форматах с целью создать команду против кого-либо.

«Необходим баланс интересов», – подчеркнул он.

Напомним, в середине декабря президент США Джо Байден официально пригласил Африканский союз присоединиться к клубу «большой двадцатки» G20 и пообещал финансовую помощь.

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