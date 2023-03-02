 

Лавров на полях СМИД G20 привлек внимание Запада к правам русскоязычных на Украине

02.03.2023, 14:19, Новости дня
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в кулуарах совещания глав МИД «Большой двадцатки» (G20), проходившего в Нью-Дели, привлек внимание западных коллег к ситуации с правами русскоязычных на территории Украины.

По его словам, в кулуарных беседах с западными коллегами он привлекал их внимание к ситуации с правами русскоязычных на Украине, на что они «смотрят на тебя не моргая и ничего сказать не могут в ответ», передает ТАСС.

Ранее Лавров на встрече G20 принес извинения представителям Индии и Глобального Юга за непотребное поведение ряда западных делегаций, которые превратили работу G20 в балаган.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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