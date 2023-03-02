Легенда американского рэпа продала особняк на Майами-Бич с огромной скидкой

Один из самых коммерчески успешных американских рэперов, ключевая фигура в современный культуре южного хип-хопа Дуэйн Майкл Картер-младший, выступающий под псевдонимом Лил Уэйн, продал свою недвижимость во Флориде. Несмотря на огромную скидку, артист все равно неплохо заработал.

Изначально особняк в одном из самых живописных мест США – Майами-Бич – оценивался в 29,5 миллиона долларов. Однако в ходе торгов рэпер скинул цену до 22,5 миллиона долларов, потеряв пи продаже дома около семи миллионов долларов.

Сделав дисконт на недвижимость, легенде американского хип-хопа все равно удалось поймать удачу за хвост. Элитный особняк он приобрел в 2018 году за 16,8 миллиона долларов, то есть выгода составила почти шесть миллионов долларов.

Вряд ли рэпер вкладывался в ремонт недвижимости. В современном особняке расположено семь спален и 11 ванных комнат. В гостиной можно погреться у камина, хотя во Флориде нет такой необходимости.

Жителям южного штата больше пригодится огромный бассейн с зоной отдыха, расположенный на участке 0,2 гектара. Площадь дома – 957 квадратных метров. На заднем дворе есть отельная недвижимость – летняя кухня с ванной комнатой.

Особенной выгодной выглядит сделка по продаже недвижимости сейчас, когда доллар дорожает, уточняет телеканал “360”. Пять лет назад, когда исполнитель купил недвижимость, американская валюта стоила дешевле. А в марте он может подняться до 80 рублей, сообщает RT.

Однако отечественно экономику еще можно спасти, уверен академик Сергей Глазьев. Свой план эксперт представил в эфире телеканала “Царьград”.