Тренды 2023 года рождены сейчас. На что стоит обратить внимание в одежде после Недели моды в Милане

На Неделе моды в Милане были представлены самые различные модные тренды, заслуживающие особого внимания в 2023 году. Все эти наряды отлично подойдут для ношения их на протяжении всего года. Некоторые модели можно вписать в весенний, летний, осенний и даже зимний гардероб. Вот какие модные наряды будут актуальными в этом году.

Одежда из бархата

Бархат ассоциируется с роскошью и элегантностью. Эта мягкая ткань идеально подходит для вечерних и праздничных нарядов, вызывающих самое настоящее восхищение.

В этом году на Неделе моды в Милане бархатная одежда доминировала на подиумах и была представлена в широком многообразии. Каждый дизайн нарядов был привлекателен по-своему и вызывал настоящее восхищение.

В 2023 году актуальными являются платья с драпировкой, бархатные брюки с заниженной талией, костюмы и даже топы. Также можно смело приобретать бархатную обувь, так как это самый настоящий тренд.

Простые повседневные наряды

Далеко не вся одежда, представленная на Неделе моды в Милане, была роскошной и эффектной. Также было достаточно много простых и повседневных нарядов, которые идеально вписываются в гардероб каждой девушки.

Такие ансамбли выглядят не только красиво, но также они простые и удобные в носке. Например, интересно смотрится толстовка из кашемира или же хлопковая рубашка.

Легинсы

В прошлом году в моду снова вернулись узкие облегающие брюки и легинсы. В сезоне очень/зима 2023 года такие наряды снова в тренде, и они заслуживают большого внимания.

В этом году актуальными являются легинсы, выполненные из кожи, денима и других материалов, именно поэтому каждая девушка сможет подобрать идеальную модель для себя.

Анималистичные принты

Животные узоры пользуются огромной популярностью, и в этом году они являются универсальными вариантами.

На Неделе моды в Милане мы смогли увидеть то, что даже самые смелые и красочные анималистичные узоры можно легко носить в небрежном стиле. От больших сумок с принтом под зебру и до брюк с рисунком змеиная кожа – все это будет актуально в течение всего года.

Облегающий костюм

За последнее время мир моды претерпел значительные изменения. Сейчас пришло время отказаться от массивных силуэтов оверсайз в пользу более облегающих костюмов.

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Отлично смотрятся узкие брюки и блейзеры в сочетании с блузами. Также интересно смотрится своего рода гибрид жилета и блейзера с вырезами на плечах.

Мягкие и теплые материалы

В тренде материалы и текстуры, которые не только теплые, но и обеспечивают большой комфорт при носке.

Интересным и стильным вариантом является пушистый свитер из мохера. Также в тренде изделия из кожи и овечьей шерсти.

Клатч

В последнее время большой популярностью пользовались сумки с ручками.

Однако в этом году в моду снова возвращаются клатчи. Они будут использоваться не только для вечернего выхода, но и для повседневной носки.

Наряды с капюшоном

Стоит добавить в свой гардероб как можно больше нарядов с капюшоном.

Актуальными будут меховые и кожаные куртки, толстовки и многое другое.