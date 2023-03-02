На рейсе Аэрофлота бортпроводники подрались из-за кастовых противоречий

Пермская полиция сообщила об итогах предварительного расследования драки бортпроводников на рейсе «Москва-Новосибирск». Оказалось, что к конфликту привело обсуждение кастовой системы Аэрофлота. Сведения о ней лишь на днях просочились в СМИ.

На прошлой неделе в сеть утекла таблица с табельными номерами бортпроводников Аэрофлота, где все они были поделены на пять каст, обозначенных цветами. Высшая – зелёная каста, может обслуживать любые рейсы, включая специальные. Низшая же – красная, может летать лишь на коротких внутрироссийских рейсах, самых невыгодных. Как и в современной Индии, существование каст в Аэрофлоте официально отрицается и до прошлой недели бортпроводники лишь догадывались о такой системе. Теперь же наличие на борту сотрудников из разных каст порождает напряжённость между ними.

– Видимо, из-за ошибки планирования «красную» стюардессу поставили старшей на рейсе, где половина экипажа была «зелёная». Несмотря на свой низкий статус, неприкасаемая посмела отдавать указания высшей касте, что вызвало сначала перепалку, а потом и драку. Капитан принял решение совершить экстренную посадку в Перми, где на борт поднялись полицейские, – сообщил представитель транспортной прокуратуры.

По указанию капитана пассажиры зафиксировали всех четверых членов кабинного экипажа пластиковыми наручниками и нейлоновыми ремнями, которые имеются на борту для дебоширов. Полицейские задержали старшего бортпроводника, она подозревается в оскорблении представителей высшей касты и осквернении их своим дыханием. Остальных участников драки отпустили и самолёт продолжил полёт в Новосибирск.

В ближайшие дни ожидается официальное заявление Аэрофлота по поводу произошедшего.

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