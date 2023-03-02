Где спит Агутин? – Личное мнение
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Леонид Агутин с высоты прожитых в браке лет заявил, что спит с женой в разных комнатах.
«Можно вообще делать все, что угодно. Если есть такая возможность. На свидания ходишь к жене, спишь. И никто никого не бесит. Конечно, какие-то дни специально поспать надо вместе», — всё объяснил исполнитель.
Фото: Первый канал
Нет, ну это хорошо, что есть какие-то дни специально, чтобы поспать вместе. Не всегда, значит, кто-то кого-то бесит.
Агутин объяснил, что в браке бывают разные ситуации. Например, кто-то любит тепло и засыпает сразу, а другой досматривает сериальчик и ему жарко:
«Мы с женой ругаемся, она какие-то фильмы смотрит. Значит, она, помню, с первой же серии засыпала, а я досматривал до конца всегда. Тебе это помогает, а мне — наоборот. Тепло чтоб было, мне — холодно. А потом начали спать в разных спальнях — и все».
И — всё, все проблемы как рукой сняло. Никто не мешает, не возится под одеялом. Лепота.
И это делает отношения, конечно, только крепче. Нет претензий, нет повода для недовольства, нет и ссор.
Надеюсь, эта логика не доведёт Леонида до мысли, что в разных домах, а то и вовсе — городах, жить ещё лучше.
А как вам идея о разных спальнях?
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Источник: Лена Миро
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