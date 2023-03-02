Рогов: Число погибших при попадании ракеты ВСУ в жилой дом в Запорожье увеличилось до четырех

Число погибших в результате попадания ракеты украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) в многоквартирный дом в подконтрольном Киеву городе Запорожье увеличилось до четырех, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, погибли четыре человека, восемь ранены, четверо из них находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, еще пять считаются без вести пропавшими, среди них ребенок, передает ТАСС.

По словам Рогова, украинская система ПВО традиционно сработала над плотной жилой застройкой, чтобы спасти военные объекты, места расположения боевиков Иностранного легиона ВСУ.

Ранее Рогов сообщил, что в Запорожье ракета ПВО Украины попала в многоэтажку, погибли несколько человек.

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