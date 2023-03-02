 

Песков назвал действия диверсантов в Брянской области атакой террористов

02.03.2023, 13:20, Новости дня
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Действия украинских боевиков в Брянской области являются террористической атакой, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, в данный момент принимаются меры для уничтожения этих террористов, передает ТАСС.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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