Песков назвал действия диверсантов в Брянской области атакой террористов

Действия украинских боевиков в Брянской области являются террористической атакой, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, в данный момент принимаются меры для уничтожения этих террористов, передает ТАСС.

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