Песков назвал действия диверсантов в Брянской области атакой террористов
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Действия украинских боевиков в Брянской области являются террористической атакой, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, в данный момент принимаются меры для уничтожения этих террористов, передает ТАСС.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет