 

Песков рассказал о получении Путиным докладов от ФСБ, Минобороны и Росгвардии о ситуации в Брянской области

02.03.2023, 13:20, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин получает доклады от Минобороны, ФСБ и Росгвардии о ситуации в приграничном районе Брянской области, куда проникла украинская ДРГ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он уточнил, что президент находится в Кремле. Ему по линии силовых ведомств сообщают глава ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу и глава Росгвардии Виктор Золотов, передает ТАСС.

Также Путин отменил поездку в Пятигорск, он проведет открытие года педагога по видеосвязи.

Напомним, в силовых структурах сообщили, что украинские диверсанты атаковали два села в Брянской области. В ФСБ сообщили, что силовики проводят мероприятия по уничтожению украинских диверсантов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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