 

Стремлению Бербок осудить Россию на G20 может помешать нейтралитет Индии

02.03.2023, 13:15, Разное
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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что будет добиваться коллективного осуждения действий РФ на съезде министров иностранных дел стран G20, пишет Das Erste. Однако этим планам может помешать принимающая съезд Индия: как отмечает издание, Нью-Дели не осудил действия РФ на Украине и не присоединился к антироссийским санкциям, настаивая на необходимости диалога и мирного урегулирования конфликта.


AP

Спустя год после начала украинского кризиса министры иностранных дел стран G20 собрались в Нью-Дели для консультаций, пишет Das Erste. Помимо Украины в повестке дня также значатся глобальные продовольственный и энергетический кризисы, международное сотрудничество и борьба с терроризмом.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала присутствующие страны выступить единым фронтом против позиции России, пишет издание. В своём заявлении Бербок сослалась на недавнее голосование в Генассамблее ООН, в ходе которого резолюцию с требованием вывода российских войск с Украины поддержало 141 государство.

Однако принимающая мероприятие G20 Индия имеет нейтральное отношение к конфликту на Украине, отмечает Das Erste. Отмечается, что Индия сильно зависит от РФ в энергетическом и оборонительном плане. До сей поры Нью-Дели ни разу не поддержал ни одной резолюции ООН против РФ и не присоединился к антироссийским санкциям.

Das Erste напоминает, что в ходе своей недавней встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем премьер Индии Нарендра Моди подчеркнул роль своей страны как миротворца и посредника. Моди напомнил, что Индия с самого начала выступала за мирное урегулирование конфликта, а также заявил о готовности внести вклад в любые мирные устремления. 

Прибывший на G20 глава российского МИД Сергей Лавров назвал Индию союзником России, пишет Das Erste. Лавров подчеркнул, что ни Москва, ни Нью-Дели не приемлют односторонней политики санкций.


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