Популярный сервис для аренды жилья Airbnb блокирует пользователей

Airbnb, популярный сайт по размещению жилья, запрещает вход на сайт людям, так как они “связаны с заблокированными пользователями”. Об этом пишет Vice.

Сервис теперь блокирует всех пользователей. В статье говорится, что по условиям Airbnb аккаунт не может быть разблокирован до тех пор, пока “проблемный” пользователь не обжалует запрет успешно или не сможет доказать обратное. В Vice сообщили, что компания не блокирует людей, которые “вероятно путешествуют” с кем-то, кто уже заблокирован.

Представитель службы сказал: “Это делается для того, чтобы предотвратить любые нежелательные события”. Однако он уточнил, что полностью понимает недостатки системы, а также возможные риски, связанные с ошибочной блокировкой.