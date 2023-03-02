 

Популярный сервис для аренды жилья Airbnb блокирует пользователей

02.03.2023, 13:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Airbnb, популярный сайт по размещению жилья, запрещает вход на сайт людям, так как они “связаны с заблокированными пользователями”. Об этом пишет Vice.

Сервис теперь блокирует всех пользователей. В статье говорится, что по условиям Airbnb аккаунт не может быть разблокирован до тех пор, пока “проблемный” пользователь не обжалует запрет успешно или не сможет доказать обратное. В Vice сообщили, что компания не блокирует людей, которые “вероятно путешествуют” с кем-то, кто уже заблокирован.

Представитель службы сказал: “Это делается для того, чтобы предотвратить любые нежелательные события”. Однако он уточнил, что полностью понимает недостатки системы, а также возможные риски, связанные с ошибочной блокировкой.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04.22 / NI – США будет трудно восстановить запасы «Стингеров» и «Джавелинов», отправленных Киеву

28.01.22 / Девушка купила канадского сфинкса, но спустя время кот оказался не тем, за кого себя выдавал

30.06.22 / Скандалы: Недобросовестная наследница вернулась в трущобы

23.04.22 / Папанов обставил Смоктуновского, а Ургант чуть не выкинули: как снимали фильм “Белорусский вокзал”

27.11.22 / Бросивший семью музыкант лизнул скукожившуюся складку Пугачевой: Замечательно

10.07.22 / Пугачева, Кудрявцева, Гурченко: артистки, женившие на себе молоденьких

16.07.20 / Встречи с поконгом – гниющим живым трупом в саване

19.08.20 / Ученые заинтересовались прикладными возможностями «кристаллов времени»

15.06.22 / Мастера гостеприимства собрались в Челябинске

08.07.20 / Ельцин требовал Тенгиз, Назарбаев в ответ потребовал вернуть Оренбургскую область – политолог

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика