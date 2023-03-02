Скандалы: Сбросить лишнее

«Роскосмос» намерен сократить финансирование МКС

«Роскосмос» намерен запросить у правительства 160,4 млрд рублей на поддержание работы российского сегмента МКС с 2024 по 2028 год, рассказали «Известиям» три источника в отрасли. Это означает, что финансирование станции сократится примерно на 10%, или 3,3 млрд рублей в год, следует из расчетов «Известий», сделанных на основе данных Федеральной космической программы и оценок экспертов.

Расходы урежут за счет затрат на модернизацию станции, создания для нее новых модулей и совместных экспериментов с западными партнерами, предположили представители отрасли. Эксперты отмечают, что у российской космонавтики постепенно меняются приоритеты. На первое место выходит не работа МКС, а создание Российской орбитальной станции и многоразового пилотируемого корабля «Орел» для полетов на Луну.

Затянули пояса

Для продолжения работы на Международной космической станции «Роскосмос» намерен запросить у правительства РФ 160,4 млрд рублей на 2024–2028 годы, то есть в среднем по 32,1 млрд в год, сообщил «Известиям» источник, знакомый с ситуацией, и подтвердил второй наш собеседник в РКК «Энергия». Данная сумма звучала и на заседании Научно-технического совета «Роскосмоса», которое состоялось в феврале, сообщил третий источник издания в отрасли.

Если цифра не изменится, это будет означать сокращение финансирования российского сегмента МКС примерно на 3,3 млрд рублей год, следует из расчетов «Известий». В Федеральной космической программе (ФКП) 2016–2025 годов на пилотируемые полеты заложено 393,7 млрд рублей — по 39,4 млрд в год. По словам экспертов, на МКС идет около 90% данного бюджета, то есть порядка 35,4 млрд в год. Таким образом, планируемое финансирование уменьшается примерно с 35,4 млрд до 32,1 млрд рублей в год.

«Известия» обратились в «Роскосмос» с просьбой прокомментировать возможное сокращение финансирования российского сегмента МКС.

— На МКС тратят около 90% бюджета всей пилотируемой программы, — рассказал руководитель Института космической политики Иван Моисеев. — Если очень приблизительно, то корабли «Союз» и «Прогресс» стоят по миллиарду. В год запускают два-три «Союза» и три «Прогресса». Плюс затраты РКК «Энергия», Центра управления полетами, зарплаты и стоимость подготовки космонавтов, доставка грузов для российского сегмента МКС, обслуживание системы, проведение экспериментов.

Источник из РКК «Энергия» подтвердил, что российская пилотируемая программа — это практически только МКС, не считая ряд научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Возможное сокращение финансирования МКС вызывает вопросы, поделился с «Известиями» один из собеседников, — ведь чем станция старше, тем больше нужно денег на поддержание ее в рабочем состоянии.

— Практически весь российский сегмент давно выработал ресурс, надо многое менять, — подчеркнул он.

Нас не проведешь

Эксперты назвали несколько статей расходов, за счет которых может быть сокращено финансирование МКС.

— Во-первых, не ожидается каких-либо модернизаций и новых российских модулей на станции, — рассказал доцент РЭУ им. Плеханова Денис Домащенко. — Например, серьезных расходов требовали подготовка и запуск на орбиту модуля «Наука». В настоящее время таких масштабных проектов, связанных с МКС, уже нет. Во-вторых, за счет ФКП теперь не будет финансироваться часть контрактов по сотрудничеству с Европейским космическим агентством и NASA. В-третьих, может пройти оптимизация персонала, который занимается пилотируемой программой МКС.

Источник в научной организации, связанной с космическими программами, также спрогнозировал дальнейшее сокращение программы международных экспериментов. На сайте «Роскосмоса» указано, что на данный момент на МКС проходит 18 экспериментов, в прошлые годы их число доходило до 28.

— Деньги на поддержание жизнедеятельности космонавтов и обеспечения работы станции из бюджета выбросить невозможно, — пояснил наш собеседник. — А вот количество экспериментов вполне можно снизить без угрозы жизни экипажа. Тем более что модуль «Наука» на данный момент оснащен не полностью и там нельзя полноценно проводить эксперименты. Наверное, пока решено оставить только самые важные эксперименты, результаты которых можно будет использовать в практических целях на Земле.

Источник «Известий» напомнил, что раньше у российской стороны было немало экспериментов, проводимых совместно с Европой, сейчас их число резко сократилось. Осталось буквально два-три эксперимента, где европейцы выступают соисполнителями, а Россия — головной организацией. Ранее же на МКС было много исследований, где ситуация была обратной. По его словам, в стране сменился приоритет задач, поэтому снижение расходов на второстепенные научные исследования закономерно.

— Сейчас еще нужны деньги на Российскую орбитальную станцию, на затопление МКС (рано или поздно это сделать придется, поэтому стоит начинать готовиться сейчас), создание перспективного многоразового пилотируемого корабля «Орел» для полетов на Луну, — сообщил источник из Роскосмоса. — Однако подозреваю, что с учетом других финансовых трат страны даже запрошенные «Роскосмосом» средства правительство может урезать.

В начале февраля в РКК «Энергия» состоялось заседание главных конструкторов, в ходе которого было принято решение о возможности продления участия России в проекте МКС, исходя из технического состояния станции. Научно-технический совет «Роскосмоса» одобрил продление эксплуатации станции до 2028 года. Именно на этом заседании была впервые названа и одобрена сумма в 160,4 млрд рублей на финансирование российского сегмента МКС в 2024–2028 годах, сообщил источник «Известий».

Ольга Коленцова

Оригинал материала: “Известия”