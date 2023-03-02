Мнение: О нечаянной радости Кадырова… Повезло так повезло?

Нынешний чеченский лидер Рамзан Кадыров, известный своим неортодоксальным мнением по некоторым актуальным вопросам, а ещё более — стремлением регулярно его высказывать, поспешил поделится со всем честным народом своей глубокой радостью. Так прямо и сообщил в своём Телеграм-канале: «я безмерно рад, что живу в это время!». Которое, к слову, многие проклинают или считают «тяжким или сложным».

С чего бы так радоваться главе Чечни?

В чём ему повезло?

«Время сейчас реально счастливое», — повторил Рамзан Кадыров. И пояснил: «истинное счастье – жить в стране, во главе которой стоит сильная и несгибаемая личность, способная сплотить и повести за собой весь народ на защиту исконных интересов государства», а не «какой-нибудь либеральный слизняк» (выделено самим автором — А.Н.).

Глубоко, да…

Аж до самых гланд и ещё глубже.

А во-вторых, источник радости в том, что именно сейчас «в кроваво-огненном месиве зарождается НОВАЯ РОССИЯ — #Россия бесстрашных воинов-героев и самоотверженных тружеников». Что строится «уникальная Держава» — мечта многих. За что и крови не жалко.

В чём тут повод для радости — Бог весть.

Уж не в том ли, что сейчас как раз время именно тех, кто похваляются, как начали убивать с 16 лет? с

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