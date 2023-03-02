Овны смогут раскрыть свой потенциал: гороскоп на первый месяц весны от Анжелы Перл

Март 2023 года вступил в свои законные права, а это значит, что настала пора ознакомиться с тем, что сулит ближайшее будущее. Сделать это можно с помощью гороскопа на месяц, составленного известным астрологом Анжелой Перл. Согласно словам эксперта, ближайший 31 день принесет множество перемен, стремлений и надежд. Главное – не бойтесь распрощаться с планами, утратившими свою актуальность, и шагнуть навстречу неизвестности, дабы открыть новую главу в жизни.

Овен

В марте 2023 года Овнам предстоит раскрыть свой внутренний потенциал – для этого понадобится направить энергию в правильное русло. О том, какое направление принесет больше всего выгоды, подскажет интуиция. Во второй половине месяца представителям знака будет предложено занять высокооплачиваемую должность или обрести единомышленников, с которыми можно будет построить выгодный бизнес. Новый жизненный цикл начнется сразу после того, как Овен наладит коммуникацию с окружающими. Имейте ввиду, что вам придется произвести впечатление на влиятельных персон, чтобы добиться успеха.

Телец

В ближайшее время Тельцов ожидает очень насыщенный период, во время которого предстоит не только много общаться с окружающими, но и развивать свои скрытые таланты. Отныне представителям знака не составит большого труда нормализовать отношения с родственниками или завоевать сердце любимого человека. Главное – избегайте манипулятивных методов, иначе вы рискуете нажить себе врагов. После 21 марта начнется неделя, когда Тельцу следует начать как можно больше работать над собой – энергетика планет будет этому благоволить.

Близнецы

Близнецам в этом месяце придется составить план действий, ведь событий будет настолько много, что представители знака не будут успевать на них реагировать. Подняться на новый уровень успеха и закрепить свои достижения помогут советы мудрого наставника – представителя старшего поколения. Важным событием окажется полнолуние, которое произойдет 7 марта – в этот день Близнецам посчастливиться обрести гармонию в душе, а также получить огромный заряд положительной энергии, которую можно будет использовать для достижения поставленный целей в любой сфере деятельности – не упустите момент.

Рак

А вот Раку в марте посчастливиться не только добиться повышения по карьерной лестнице, но и наладить отношения со второй половинкой, если до этого они находились в напряженном состоянии. Одиноким представителям знака посчастливиться познакомиться с интересной и запоминающейся личностью. Ваши романтические отношения будут развиваться настолько быстро, что уже в конце весны вы можете сыграть свадьбу. Также Ракам рекомендуется больше времени проводить с родственниками, ведь они станут вашей надежной опорой в трудный час.

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Лев

Обрести счастье и достигнуть поставленных задач посчастливится и Львам. В первой половине месяца произойдет переломный момент, после которого все проблемы начнут обходить вас стороной, а удача будет благоволить во всех начинаниях. Окончательно новый жизненный этап состоится 22 марта – после Новолуния, поэтому постарайтесь закончить все важные проекты до этого времени, чтобы ничто из прошлого не мешало вам устремиться в светлое будущее. Также рекомендуется заручиться поддержкой единомышленников – они будут дарить вам мотивацию для достижения даже самых сложных задач.

Дева

Для Дев март окажется одним из самых насыщенных на события месяцев в году. Все начнется с того, что энергетика планет позволит вам достигнуть выдающихся вершин в профессиональной сфере деятельности. После этого придется расставить жизненные приоритеты, чтобы определить, какие именно направления являются для вас наиболее важными. Чтобы изменить свою жизнь к лучшему, Деве предстоит принять множество важных решений, а также оставить в прошлом все неудачи и обиды на других людей.

Весы

Март окажется временем наведения мостов и для прагматичных Весов. Отныне ничто не помешает представителям знака обрести счастье или наладить отношения с друзьями и близкими. В скором времени все ссоры и скандалы окажутся позади, а удача позволит вам обрести успех даже в тех делах, в которых у вас нет особого опыта. Единственное, что может пойти не по плану – продвижение по карьерной лестнице. Отныне все ваши мечты и надежды будут связаны с совершенно другой компанией. Весам будет предложено занять руководящий пост в солидной фирме и начать получать гораздо большую заработную плату, чем до этого.

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Скорпион

В ближайший месяц Скорпионам рекомендуется позаботиться о своем самочувствии. Старайтесь избегать конфликтов с окружающими, а также откажитесь от всего, что провоцирует стресс в вашем организме. Обязательно запишитесь на комплексное обследование в местной поликлинике – таким образом вы сможете предотвратить развитие заболевания, которое пока что лишь изредка дает о себе знать неприятными симптомами. Что касается профессиональной сферы деятельности, то рекомендуется воздержаться от планирования – пусть все идет своим чередом.

Стрелец

В первой половине месяца Стрельцам следует настроиться на волну позитива – это увеличит вероятность положительного развития событий, а также поможет представителям знака добиться успеха в любых делах. Чтобы не упустить прекрасные возможности, старайтесь как можно чаще прислушиваться к интуиции, а также не бойтесь вносить коррективы в уже существующий план. После 21 марта Стрельцам рекомендуется сосредоточиться на обновлении своей энергии – для этого займитесь духовными практиками (например, медитацией), чтобы заодно очистить свое сознание от дурных помыслов.

Козерог

В марте 2023 года Козерогу посчастливится преодолеть трудности, а также привлечь в жизнь долгожданное счастье. Астролог советует проявлять как можно больше активности, но при этом не забывать об ответственности перед окружающими. Чтобы избежать проблем, откажитесь от подписания важных договоров и контрактов до 21 марта, а также отправьтесь в путешествие, которое ознаменует новую главу в вашей жизни. А еще Козерогам предстоит обратить внимание на факты, которые ранее казались незначительными, однако теперь они окажутся очень важными.

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Водолей

Водолеям следует подготовиться к тому, что в марте 2023 года события будут развиваться весьма стремительно. Научитесь подстраиваться под обстоятельства, а также не забывайте расставлять приоритеты, занимаясь в первую очередь теми делами, которые приносят вам наибольшую выгоду. Решением важных вопросов следует заняться 7 или 8 марта, а попытки увеличить свой бюджет окажутся наиболее успешными во второй половине месяца. Также Водолею следует помнить о том, что общение и коммуникация с окружающими – это залог успеха практически в любом предприятии, поэтому стоит проявить общительность.

Рыбы

В ближайшие 4 недели Рыб ожидает удивительный период, который придаст смысл всем событиям, что произошли ранее. Новые возможности приведут представителей знака к совершенном неожиданной, но крайне приятной ситуации. Отныне вам больше не придется сводить концы с концами, а также переживать по поводу отношений с близкими родственниками. И все, что для этого понадобится – просто немного поработать над своим сознанием. Не бойтесь пересмотреть свои взгляды на привычные вещи, особенно если в глубине души вы понимаете, что относились к ним предвзято.