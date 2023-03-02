Мнение: Смутное время?

В Набережных Челнах в августе прошлого года произошла чудовищная трагедия. Сын убил отца.

Вчера Антона Адаричева приговорили к 13 годам колонии строгого режима.

Что произошло в Набережных Челнах 3 августа 2022 года? Напомню.

Антон рос хорошим мальчиком. В благополучной семье. Профессионально занимался футболом, играл в юношеской команде «Рубина».

А несколько лет назад ушел из академии футбола и увлекся спортивными ставками. И стал игроманам. Доигрался до того, что полтора года назад получил условный срок за кражу.

Вечером 3 августа 2022 года отец Антона, заместитель директора технологического центра ПАО «КАМАЗ» Валерий Петрович Адаричев вернулся домой и обнаружил, что сын отнес в ломбард телевизор, чтобы полученные деньги спустить на очередные ставки.

Возникла ссора. Антон схватил нож и несколько раз вонзил в живот отцу.

Как раз в это время вернулась домой мама Антона. Сын-игроман не пощадил и мать, которую тоже ударил ножом в живот. Но отвез истекающую кровью женщину в больницу. Она выжила.

Антон пустился в бега, но перед этим снял с банковских карт родителей 400 тыс. рублей. Далеко не ушел. На мчавшийся Nissan обратили внимание инспектора ГИБДД и ринулись в погоню. Парень бросил автомобиль и попытался убежать, но был задержан.

Во время судебного процесса мама Антона заступилась за сына:

«Я хочу сказать, что убийство свершилось, но не было преднамеренным, умышленным. Они так друг друга любили! Отец любил его больше жизни, мне кажется….

Что касается покушения на мое убийство. Первым делом [как пришла домой], я стала высказывать, меня бесило больше всего, что снова ставки начались. До этого полгода, может даже больше, мы строго следили за ним, не было этих ставок, и тут он опять сорвался. Тогда я ругаться начала с ним».

«Насколько это возможно, уменьшите срок, — попросила мама Антона. — Я в возрасте, на пенсии, взяла подработки, чтобы его обеспечивать. Я не знаю, мне и мужа жалко, и сына. Кто будет обеспечивать? Я одна осталась…» (отсюда).

Что за время сейчас? Время озверения? Мутное? Смутное? Что сын убивает отца и ранит мать… А мать просит суд простить сына-убийцу. Или история Антона Адаричева – это совершенно честный случай потери человеческого облика из-за игорных ставок?

А мог бы в августе прошлого года записаться добровольцем в батальон «Алга» и отправиться на спецоперацию…

Фотография Антона Адаричева отсюда

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