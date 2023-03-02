Мнение: Как вы разбогатели?

Читатели прислали 13 историй обеспеченных людей, которые стали миллионерами. Теоретически текст является переводом комментариев к посту на Реддите, однако я поискал их на Реддите и не нашёл. Полагаю, это и неважно, так как даже если бы мы и нашли тот старый тред, никнеймы анонимных богачей всё равно бы нам ничего не сказали.

Вместе с тем я наблюдал достаточно подобных историй в реальной жизни, так как капитализм вернулся в Россию относительно недавно, и 200 тысяч долларовых миллионеров зарабатывали свои первые деньги буквально на наших глазах. Проще говоря, я не знаю, правдивы конкретно эти истории, или нет, но они достаточно правдоподобны, чтобы не вызывать у меня скептической улыбки.

Пожалуйста, расскажите в комментариях — как удалось прийти к хорошему достатку лично вам. Уверен, что не только мне, но и читателям блога будет интересно.

Ну а пока что вот для затравки те самые истории с Реддита:

1. Я из Восточной Европы. Давно, ещё в 1990-е, при помощи поручителей взял в банке большой кредит. Купил на него несколько квартир, обставил их по минимуму и стал сдавать. Вырученные деньги тратил на погашение кредита. Когда рассчитался с кредитом, под залог этих квартир взял больше денег, и купил ещё квартиры. И так за 30 лет несколько раз повторял эти нехитрые действия. Сейчас у меня в собственности 30 квартир. Я нанял человека, который следит за всем этим хозяйством и разбирается со счетами. Ещё один человек помогает в поиске клиентов. Я не знаю, сколько точно у меня денег, но если продать все квартиры, то будет больше миллиона долларов. Если захотите заняться таким бизнесом, то дам совет. Не нужно ничего экстравагантного, обставляйте жилье по минимуму, но всем необходимым для комфортного проживания.

2. В конце 1990-х стал работать программистом. Интернет тогда только развивался, и весь софт был достаточно примитивным. У меня было очень много заказов на создание сайтов и баз данных. Все свободные деньги я вкладывал в недвижимость. Сейчас у меня в собственности многоквартирный дом в Калифорнии. Я не считаю себя богатым. Езжу на старом джипе, и буду ездить, пока он не развалится окончательно. Я смотрю на ценники в магазинах. У меня обычная одежда. Но отдыхать летаю бизнес классом, и всегда селюсь в хороших отелях.

3. Наверное, мне повезло. Мы с друзьями организовали фирму. Я просто внес несколько тысяч долларов в виде своей доли, и особо не принимал участия в её деятельности. Меня пригласили на заседание совета директоров, когда решался вопрос выпуска акций. Тогда я узнал, что моя доля составляет около 20 миллионов долларов по текущим биржевым ценам. А через неделю я продал свою долю, ее выкупили мои же друзья, с которыми когда-то я и замутил эту фирму. А еще через неделю рынок рухнул, и акции превратились в бумагу. Наша фирма занималась операциями с недвижимостью сначала в нашем штате, а потом по всей Америке.

4. В 18 лет я пошел служить в армию. Мне там понравилось, захотел стать офицером. Командование отправило меня учиться в университет. После его окончания служил на разных офицерских должностях. С зарплаты мне удавалось откладывать до 5 тысяч долларов в месяц. Когда я накопил 200 тысяч, нанял финансового управляющего, он посоветовал вложиться в недвижимость. Сейчас мне 35 лет, я продолжаю служить в армии, а мое состояние перевалило за 2 миллиона долларов. Скоро стану подполковником. Хорошая пенсия тоже не за горами. Меня устраивает не всё, что сейчас происходит в армии, но ради денег я готов остаться на службе ещё на несколько лет. Как видите, никаких особых рецептов. Просто работайте и копите.

5. Стал миллионером после смерти родителей. Я сразу продал их бизнес, и всё перевел просто в деньги на банковском счете. Я живу и трачу их. Нет, я не транжира, и мне точно хватит до конца жизни. Если что, то мне всего 22 года, и планирую дожить хотя бы до 80.

6. Копил и инвестировал, снова копил и снова инвестировал. Копил с зарплаты, ежемесячно откладывая 30-40%. И так уже около 15 лет. У меня экономическое образование, и мне нравится возиться с акциями. Не думаю, что у меня бы что-то получилось, если бы мне не нравился сам процесс. Я не миллионер, и живу обычной жизнью, но зарабатываю примерно вдвое больше, чем трачу. Думаю, со временем стану миллионером, но для меня это не самоцель.

7. Консультирую инженеров по строительству. Вы не представляете, какие там попадаются некомпетентные персоны. Но они готовы платить огромные деньги, чтобы я придумал необходимое решение, а они потом выдали его за своё. Так они продвигаются по службе, а потом возвращаются ко мне уже на новом уровне своей карьеры, и я снова консультирую их, но уже за другие деньги. На такой работе свой первый миллион долларов я сколотил за 5 лет.

8. Мы не миллионеры, но близки к этому. Мы с женой научные работники. У нас дом за 500 тысяч долларов, а ещё у меня ликвидных активов на 350 тысяч. За дом мы выплатили около 40%, но думаю, что скоро заплатим остальное. При этом мы следим за скидками, редко ходим в рестораны, одеваемся в сэконде. Моей машине 10 лет, машине жены — 13 лет. Но это не значит, что мы не развлекаемся и не наслаждаемся жизнью. Мы всей семьей были в Европе, в Дубае, на Багамах, Бермудах, в Пуэрто-Рико, кучу раз в Вегасе, и ещё больше в Канаде. Через месяц летим в Калифорнию. Моя философия такая. Если какие-то аспекты жизни тебе не близки, относись к ним, как бедняк. Нам нравится путешествовать, вот мы и тратимся на это. Я люблю фотографировать, и у меня дорогая камера. Жена любит маникюр, и у нее сотня флакончиков разного лака для ногтей. Но мы равнодушны к еде, поэтому не ходим в рестораны, а готовим дома. Аналогично с машинами.

9. Вот как понять, миллионер я или нет? Если судить по недвижимости, то да. Но одновременно на мне висит кредит, и я едва свожу концы с концами. Я очень рано стал копить, откладывать, и в 23 года вложился в недвижимость, которая за последние годы хорошо взлетела в цене. Но если судить по моей текущей жизни, то я очень бедный.

10. Я родился в бедной семье. В 18 лет переехал в Азию, торговал там электроникой, через 2 года вернулся в США, организовал фирму по производству офисных принадлежностей. Сейчас не нуждаюсь ни в чём. В моей компании около 200 человек. Могу признаться, что все идеи, которые принесли мне деньги, я украл у других, более умных людей. И вам советую поступать так же.

11. Я просто родился в богатой семье. На совершеннолетие отец подарил мне банковскую карту, на которой было 5 миллионов долларов. Он сказал, что это мой стартовый капитал в этой жизни, но если что-то не получится, то семья в любом случае не бросит меня. Мне нравилось делать деньги из денег. Один раз прогорел, и капитал с 5 миллионов упал до 3. Но сейчас всё нормально, у меня 12 с половиной миллионов зелени. Получается, что 7 с половиной я заработал сам.

12. Год назад бабушка и дедушка выиграли в лотерею 10 миллионов долларов. Они оказались очень щедры, и дали любимой внучке 2 миллиона. Мы тогда жили на грани бедности, и я испытала настоящий шок. Но это не значит, что я не буду ничем заниматься. Часть денег мы с мужем вложили в трастовый фонд, и теперь у нас миллион финансовых советников, без одобрения которых не можем потратить и доллара из этих средств. Неожиданное богатство никак не повлияло на отношения с мужем. До этого мы жили в комнате размером с гараж, сейчас в хорошем доме. Но мы по-прежнему любим друг друга.

13. Еще в школе профессионально занимался акробатикой. После школы практически сразу чуть не сел за наркоту. Сразу решил, что наркотики не мой путь. Вспомнил о спортивных успехах. Теперь бросаюсь под дорогие машины, имитирую, будто они меня сбили, и под угрозой суда требую деньги. В 90% случаях людям не нужна такая огласка, что типа они кого-то сбили, и они готовы заплатить 5-10 тысяч долларов мне на лекарства. Были дни, когда такой трюк проворачивал дважды в день в разных районах города. Часто гастролировал по другим городам. Если город маленький, до 300 тысяч населения, то проделывал трюк один раз и уезжал. В крупных городах мог задержаться. Свой первый миллион долларов заработал за 3 года. Деньги отмывал через строительную фирму отца своего друга. Завязал, когда неудачно упал с капота, и пришлось 3 месяца пролежать в больнице. Там я и решил, что все, достаточно. Мне было 29 лет, и на моих счетах лежало почти 4 миллиона долларов, и еще чуть меньше миллиона налички хранилось в сумке в банковской ячейке.