Доктор Мясников: печень русского человека способна выдержать всё

Телеведущий и врач Александр Мясников в эфире «Россия-1» рассказал об уникальной способности печени россиян к регенерации – благодаря генной мутации, которая произошла у славянских племён в Средние века, орган может полностью восстановиться даже в случае повреждение 90% всех клеток.

– Нам, русским людям, исключительно повезло. В наследство от наших далёких предков нам достался уникальный русский геном, который защищает нашу печень от всех невзгод. Эта мутация произошла тысячу лет назад, примерно при Ярославе Мудром, – рассказал Мясников.

Несмотря на способность к регенерации, доктор призвал россиян не злоупотреблять алкоголем. Врач напомнил, что норма для взрослого мужчины в сутки составляет один литр водки, а для женщин – пол-литра.

Как отмечает эксперт, подобная мутация была и у других славянских народов, в том числе у поляков, чехов и хорватов.

– Да, когда-то печень южных и западных славян тоже находилась под защитой уникального генома, но из-за смешения с другими народами они её растеряли. Сейчас мутация осталась у русских, белорусов и части украинцев, – сообщил доктор медицинских наук.

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