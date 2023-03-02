Мнение: Письмо: “Муж такой безучастный”

Ладно еще, когда женщины считают, что мужья должны быть им кормильцами.

Куда хуже женщины, которые считают, что мужья должны быть им защитниками.

honey_for_me

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Мы с мужем живём вместе 4 года, ребёнку 3 года и я в положении. И у нас периодически возникают конфликты из-за того, что он меня не защищает в конфликтных ситуациях с кем-то. Например хамят в магазине, и он просто стоит и слушает, как я пытаюсь как-то отбиваться.

(Обратите внимание, муж не ругает свою склочную и конфликтную жену, он просто молчит. Не понятно чего хотела бы автор. Чтобы ее муж кидался на всех с руганью? Или чтобы бил всех, с кем сцепилась его жена?)

В этот раз был какой-то опофеоз.

(По слову “опофеоз” заметно, что автор хочет казаться умней, чем есть)

У нас есть сосед, который курит на этаже и весь дым идёт к нам в квартиру. У меня сильных токсикоз, я лежала в больнице и сейчас хожу на капельницы из-за обезвоживания. Когда он в очередной раз курил, я попросила мужа сходить и попросить соседа не курить. Муж мой так долго одевался, обувался, что сосед, в итоге, ушёл. Когда в следующий раз тот вышел курить, я сама уже вышла и попросила не курить соседа. Но мои слова особо не действовали.

(Почему автор думает, что ее слова не действуют, а слова мужа подействовали бы?)

Когда мы с мужем возвращались из магазина, сосед снова курил и я снова сама его попросила не курить. В итоге я позвонила брату и попросила приехать поговорить с соседом – курильщиком.

(Автор и брата натравливает. Она живет по закону джунглей, где конфликты решаются рукопашной схваткой. Не знает, что на нарушение антитабачного закона надо жаловаться участковому или писать заявление в полицию, а не натравливать и не подставлять под статью близких мужчин. Как автор представляет себе схватку мужа или брата с курильщиком? Они его просят, он не реагирует, они требуют, он продолжает курить, не хочет по их приказу отказаться от многолетней привычки. Дальше их действия? Переходят на фальцет и брызгают слюной? Плачут и умоляют? Или бьют ему в челюсть, чтобы сесть в тюрьму? Все это, кстати, не заставит соседа перестать курить. Как себе автор представляет “решение конфликта”?)

Муж услышал, оделся, взял складной столик и комп и пошёл демонстративно работать из коридора, чтобы сказать курильщику, чтобы тот не курил. Ну в итоге он не дождался никого, но свой как бы долг выполнил. Сам он говорит, что он просто не конфликтный человек и всё это не любит. Я так поняла, что пока самого его не коснётся, он не будет ничего предпринимать. И что он устаёт на работе и достаточно того, что он даёт нам денег, а все эти конфликты не должны его касаться (мы оба работаем, но он вкладывает в бюджет больше).

(Муж выполняет все прихоти автора, ходит со складным столиком, но автор еще больше его погоняет, чтобы был расторопней)

Однажды дочка говорит “хорошо, что мы идём с папой, он нас от тигров защитит”, а я думаю, что за нас скорее посторонние люди заступятся, чем он.

(Дочке надо объяснить, что тигр съест папу, если встретит, и папы у дочки не будет, что, к счастью, тигры не ходят по улицам, что она сама должна учиться себя защищать, оставаясь в правовом поле, а не уповать на мужчин как “слабая женщина”, иначе жизнь ее будет незавидной как у всех паразитов)

Такая ситуация тоже была, когда в магазине за меня заступились посторонние люди, а муж просто стоял и смотрел, как женщина начала на меня наезжать. Ей помешала коляска, я извинилась и коляску отодвинула. Но женщина не успокоилась и начала наезжать на тему, что дети должны не по ТЦ ездить, а с бабушкой дома сидеть. Я не отвечала, но женщина начала ещё больше что-то говорить. Я уже не выдержала и сказала, что бабушка не может сидеть с ребёнком и что не с кем оставить. И уже люди, которые рядом что-то выбирали, начали за меня заступаться, говорить, чтобы я не слушала эту женщину.

(У автора такое решето, что она начала объяснять прохожей свою семейную ситуацию, люди стали уговаривать ее успокоиться и не распинаться. А у автора опять муж виноват. Должен был накинуться на женщину и угрожать ей, пока бы его не вывела охрана. Недавно мы с вами смотрели печальный ролик, где коуч на лекции начал наезжать на слушательницу и грозно требовать заткнуться. Печальный итог этого все видели?)

Мой вопрос в том, как принять то, что муж такой безучастный и не совсем смелый в подобных вопросах? Я каждый раз нервничаю и уже стараюсь ходить везде одна, без него.

(Муж воспитанный человек и не любит бессмысленные склоки. К сожалению ему досталась в жены не просто базарная баба, а еще и такая, которая требует, чтобы базарной бабой стал он)

Такое чувство, что когда он рядом и не поддерживает в конфликтах, это своего рода поддержка в конфликтах другой стороны, они видят, что он молчит и начинают хамить и наезжать ещё больше, или просто игнорируют (как в случае с курильщиков соседом). Я не чувствую себя в безопасности рядом с ним, даже, скорее, постоянно в напряжении и с чувством опасности.

(Автор, воспитывайте мужа дальше, давите на него своим беременным животом. Когда родите, через два года снова забеременейте, чтобы опять давить)

Подскажите, как с этим справиться?