Не Панкратов и не Черный: любимый актер рассекретил свою настоящую фамилию

Мы знаем Александра Панкратова-Черного как замечательного актера кино и театра. Но от рождения он носил другую фамилию. В чем откровенно признался корреспонденту “Дни.ру” на кинофестивале “Черноречье Фест” в Дзержинске.

“У моей мамы была фамилия Токорёва, – говорит актер. – А Иван Панкратов – это первый муж мамы, военный офицер, разведчик, который без вести пропал в Японии в начале 1946 года. Он не был репрессирован, поэтому я и взял его фамилию”.

Настоящий же отец актера — Василий Трофимович Гузев – воевал в Великую Отечественную войну, умер в 1952 году, “Мама мне говорила, что у меня были братик и сестричка – Толя и Лидочка, которые умерли в войну от голода”, – продолжает артист.

А Черным он стал еще в студенчестве. “Вместе со мной во ВГИКе, правда, на операторском факультете, учился тоже Саша и тоже Панкратов, – пояснил Александр Васильевич. – Он был старше меня. Я оказался невыездным, а он отправился на фестиваль в Карловы Вары со своим первым фильмом. Сфотографировали там его, а биографию дали мою! И меня вызвал Филипп Ермаш (председатель Государственного комитета Совета министров СССР по кинематографии – Прим. ред.) и сказал: “Александр Васильевич, меняйте фамилию”. Мол, нечего к знаменитостям примазываться (улыбается)“.

Вскоре родился и звучный псевдоним. “Когда на пленуме молодых кинематографистов в Доме кино разбирали мою дипломную работу по рассказам Шукшина, кто-то из зала спросил, какой из Панкратовых ее написал. И председатель сказал: “Черный”, подразумевая смоль моих волосы, поскольку второй Панкратов был рыжий. Так и пошло – Черный”, – вспомнил актер.