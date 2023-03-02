 

УФСИН: Обвиняемый в фейках на ВС России Максим Лыпкань не жаловался на сокамерников

02.03.2023, 10:40, Новости дня
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Информация о давлении со стороны сокамерников на обвиняемого в распространении фейков о ВС РФ Максима Лыпканя в СИЗО «Капотня» не соответствует действительности, информирует управление ФСИН по Москве.

По информации ведомства, в СМИ распространяется недостоверная информация о нарушении прав обвиняемого, находящегося в СИЗО-7, и психологическом давлении со стороны его соседей по камере, передает ТАСС.

В управлении добавили, что обвиняемый прибыл в СИЗО-7 22 февраля и был размещен отдельно от судимых ранее лиц с учетом психологической совместимости в одну из камер следственного изолятора.

При этом жалоб на условия содержания и на лиц, содержащихся с ним в камере, от него не поступало, резюмировали в УФСИН.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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