УФСИН: Обвиняемый в фейках на ВС России Максим Лыпкань не жаловался на сокамерников

Информация о давлении со стороны сокамерников на обвиняемого в распространении фейков о ВС РФ Максима Лыпканя в СИЗО «Капотня» не соответствует действительности, информирует управление ФСИН по Москве.

По информации ведомства, в СМИ распространяется недостоверная информация о нарушении прав обвиняемого, находящегося в СИЗО-7, и психологическом давлении со стороны его соседей по камере, передает ТАСС.

В управлении добавили, что обвиняемый прибыл в СИЗО-7 22 февраля и был размещен отдельно от судимых ранее лиц с учетом психологической совместимости в одну из камер следственного изолятора.

При этом жалоб на условия содержания и на лиц, содержащихся с ним в камере, от него не поступало, резюмировали в УФСИН.

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