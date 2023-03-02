«Страна.ua»: Складские помещения загорелись на проспекте Бандеры в Киеве
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Пожар произошел в Киеве на проспекте Бандеры, предположительно, горят складские помещения, пишет украинское издание «Страна.ua».
Как пишет «Страна.ua», на проспекте Бандеры возле «Ашана» в Киеве начался пожар, горят складские помещения, передает РИА «Новости».
Официальной информации о возгорании от властей пока нет.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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