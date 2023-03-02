Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов заявил о жертвах из-за падения ракеты ПВО ВСУ на жилой дом в Запорожье

В Запорожье ракета ПВО Украины попала в многоэтажку, погибли несколько человек, сообщил на канале «Соловьев Live» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, инцидент произошел, когда российские военные «отрабатывали» по военным объектам ВСУ, одна из ракет была сбита системой ПВО режима Зеленского, и эти две ракеты упали на многоэтажку. В данный момент разбирают завалы, передает РИА «Новости».

Рогов добавил, что, охраняя военные объекты, киевский режим сбивает ракеты над жилыми домами, не жалея запорожцев.

По его информации, спасатели извлекли из-под завалов тела трех погибших, еще три человека попали в больницу с травмами. Спасти удалось 11 человек, среди которых одна беременная женщина, 17 человек эвакуировали.

Рогов отметил, что в доме обрушились три этажа, разрушены примерно десять квартир.

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