Антон Красовский станет ведущим передачи «Спокойной ночи, малыши!»

Журналист Антон Красовский, уволенный с телеканала RT за излишнюю жестокость, нашёл новую работу. Продюсеры «Спокойной ночи, малыши!» посчитали, что Красовский идеально подходит на роль ведущего, который сможет донести всю правду жизни подрастающему поколению.

Журналист займется развитием просветительской части передачи и расскажет маленьким зрителям о происходящих в мире событиях простым языком. В основе каждого выпуска будет лежать какая-нибудь поучительная история о Западе.

«Детей я люблю с детства и всегда мечтал иметь красивого, умного мальчика. Я благодарен судьбе за то, что у меня появился шанс воспитать миллионы наших маленьких патриотов», – рассказал Красовский.

Пилотный выпуск программы уже отснят и скоро выйдет в эфир. В нем Антон Красовский вместе с Хрюшей и Каркушей учатся собирать автомат Калашникова и изучают РПГ-7. В конце передачи герои исполняют гимн России.

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