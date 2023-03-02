Десять рецептов домашних масок для лица с кокосовым маслом для каждой проблемы кожи

Зимний воздух наносит ущерб коже, поэтому требуется специальный уход, позволяющий успокоить сухую и зудящую кожу. Для этого применяются специальные масла для лица. Наиболее популярным считается кокосовое масло, которое обеспечивает интенсивное увлажнение, делая даже самую сухую кожу гладкой и нежной, как у младенца. Содержащиеся в нем натуральные жиры в большом количестве увлажняют, а лауриновая кислота удерживает влагу. Оно уменьшает воспаление, лечит прыщи, а также предотвращает появление ранних признаков старения. Существует множество рецептов масок с этим ингредиентом, которые можно использовать дома.

1. Осветлите кожу йогуртом и кокосовым маслом

Нежные альфа-гидроксикислоты в йогурте и клубнике разрушают омертвевшие клетки кожи, а полезные жиры в кокосовом масле восстанавливают влагу. Эта маска идеально подходит для питания жирной кожи. Для ее приготовления используется: 1 ст. л. простого обезжиренного греческого йогурта, 1 ч. л. масла кокоса и 1 клубничка, размятая в пюре.

Смешайте йогурт, кокосовое масло и клубнику в небольшой миске и разомните до получения однородной консистенции. Нанесите смесь на кожу и оставьте на 20 минут. Содержащаяся в йогурте молочная кислота растворяет омертвевшие клетки кожи, которые вызывают тусклость, открывая под ними яркую, здоровую кожу. Клубника содержит антиоксиданты, которые защищают от вредного воздействия солнца, а также витамин С, который стимулирует выработку коллагена.

2. Увлажните сухую кожу маслом авокадо и кокоса

Эта питательная маска восстанавливает мягкость вашей кожи и помогает сохранить ее молодой. Потребуется половина авокадо и 1 ст. л. масла кокоса. Разомните авокадо в миске вилкой. Добавьте кокосовое масло и перемешайте. Возможно, вам придется разогреть кокосовое масло в течение нескольких секунд, прежде чем добавлять его, если оно слишком твердое. Нанесите на чистую кожу на 15 минут.

Полезные жиры авокадо увлажняют кожу, а лауриновая кислота кокосового масла обладает подтягивающим эффектом и разглаживает мелкие морщинки.

3. Отшелушивайте с помощью овсянки и кокосового масла

В этой маске используется менее комедогенная фракционированная форма кокосового масла. Оно мягко отшелушивает и разрыхляет омертвевшие клетки кожи, которые могут закупоривать поры и вызывать появление прыщей.

Для приготовления маски понадобится 1 ст. л. хлопьев овсянки, 2 ст. л. масла кокоса и 1 ч. л. меда. Измельчите овсяные хлопья в мелкий порошок. Положите порошок в миску с кокосовым маслом и медом. Нагревайте в течение нескольких секунд, если кокосовое масло и мед недостаточно жидкие, чтобы их можно было смешать. Вотрите смесь в кожу на 2-3 минуты.

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4. Выровняйте тон кожи с помощью куркумы и кокосового масла

Маски из куркумы – это чудо природы для выравнивания тона кожи, осветления пигментных пятен и снятия воспалений. Для ее приготовления понадобится 1 ч. ложка органического порошка куркумы и 1 ст. ложка масла кокоса.

Смешайте ингредиенты в небольшой миске и перемешайте ложкой. Очистите лицо и нанесите средство тонким слоем на кожу на 10 минут. Противовоспалительное действие куркумы снимает покраснение сухой кожи и предотвращает акне, а также подавляет выработку меланина, выравнивая тон кожи.

5. Очистите с помощью меда и кокосового масла

Используйте эту маску для лица, чтобы очистить и успокоить сухую кожу. Кокосы богаты антиоксидантами, антибактериальными препаратами и полезными жирами, которые защищают от сухости кожи. Кроме того, они помогают замедлить признаки старения, вызванные воздействием солнечных лучей.

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Понадобится 2 ст. л. меда, четверть стакана масла кокоса и 2 ст. л. молока кокоса по желанию. Смешайте ингредиенты в небольшой миске, а после переложите в банку с крышкой. Нанесите небольшое количество очищающей маски на кожу на 5 минут.

6. Прочистите поры пищевой содой и кокосовым маслом

Сочетание кокосового масла и пищевой соды может помочь очистить кожу от угрей и предотвратить появление прыщей. Кроме того, нежный пилинг сохраняет вашу кожу мягкой и сияющей.

Нужна 1 ч. л. соды, 1 ч. л. масла кокоса, 3 капли кастильского мыла и четверть ч. л. активированного угля. Смешайте ингредиенты в небольшой миске и хорошо перемешайте. Мягко вотрите в сухую кожу и смойте водой.

7. Осветлите кожу с помощью кофе и кокосового масла

Тусклой коже понравится эта бодрящая маска, которая снимает отечность, а также положительно влияет на кровообращение, делая кожу более яркой.

Для приготовления маски нужно: 1 ст. л. кофе, 1/2 ч. ложки кофейных зерен мелкого помола и 1 ч. л. масла кокоса. Смешайте ингредиенты в небольшой миске и перемешайте. Мягко вотрите очищающую маску в чистую кожу.

8. Успокоите чувствительную кожу с помощью алоэ и кокосового масла

Охлаждающее, противовоспалительное алоэ обеспечивает превосходное увлажнение и заживление кожи. Нужно подготовить: 1 ст. л. масла, 1-2 ст. л. сока/геля алоэ вера, 1-2 ст. л. порошка каолиновой глины и 2 капли лавандового масла.

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Смешайте ингредиенты в небольшой неметаллической миске и перемешайте. Смесь надо держать на лице около 15 минут.

9. Боритесь с прыщами с помощью корицы и кокосового масла

Эта маска содержит комбинацию средств для борьбы с акне с добавлением корицы и кокосового масла. Для приготовления маски нужно: 1/2 ч. л. органического порошка корицы и 1 ст. л. масла кокоса.

Смешайте ингредиенты в небольшой миске. Аккуратно нанесите маску круговыми движениями на чистую кожу на 15 минут.

10. Увлажняйте на ночь маслом ши и кокосовым маслом

Комбинация масел и сливочного масла является эффективным смягчающим средством, которое кондиционирует и питает кожу. Чайное дерево борется с бактериями, вызывающими прыщи, а масло лаванды успокаивает беспокойство и способствует засыпанию.

Необходима 1 ст. л. масла, 1 ч. л. масла ши, 1 ч. л. масла оливок, 1/4 ч. л. пчелиного воска и 2 капли лавандового масла и чайного дерева. Разогрейте все, кроме эфирных масел, на водяной бане, пока воск и сливочное масло не расплавятся. После этого можно добавить эфирные масла. Тщательно перемешайте, переложите смесь в банку и дайте ей полностью остыть, прежде чем накрывать крышкой. Нанесите маску перед сном, чтобы помочь коже и губам сохранить влагу во время сна.

Каждый рецепт обладает своим уникальным действием и составом.