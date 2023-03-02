Синоптик Тишковец предупредил москвичей о возвращении арктических холодов в марте

В ближайшее время в Москве наступит оттепель, однако позднее в марте вернутся арктические холода, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, пока не стоит рассчитывать на приход весны, март будет достаточно холодным. Пока до метеовесны очень далеко, по факту это произойдет только в апреле, передает ТАСС.

Тишковец добавил, что в четверг в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, а с 18 часов вечера – обложной снегопад, западный ветер 4–9 м/с, от минус 1 до минус 3 градусов Цельсия. В Подмосковье ожидается 0 – минус 5.

«Атмосферное давление будет падать, составит 738 мм ртутного столба», – рассказал Тишковец.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал об итогах прошедшей зимы в российской столице – в Москве с декабря по февраль выпало больше осадков, чем обычно наблюдается в этот период, а средняя температура воздуха оказалась выше на 1,2 градуса климатической нормы.

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