 

Ульянов: У Запада не наблюдается политической воли для переговоров по ядерной сделке

02.03.2023, 9:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Иран, Россия и Китай обладают политической волей для переговоров по «реанимации» Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), со стороны Запада этого не наблюдается, сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, для «реанимации» ядерной сделки на данном этапе нужно, чтобы все участники венских переговоров вернулись в австрийскую столицу и оперативно довели переговорный процесс до успешного завершения, что вполне возможно при наличии соответствующей политической воли, передает ТАСС. Ульянов отметил, что у Ирана, РФ и Китая она есть, а со стороны западных стран этого не наблюдается.

Комментируя слова министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна о том, что его иракский коллега Фуад Хусейн получил заверения от представителей американской администрации о заинтересованности Вашингтона в урегулировании разногласий с Тегераном, которые препятствуют возрождению ядерной сделки, Ульянов отметил, что у РФ «нет оснований сомневаться в словах» главы иранского МИД.

«Готовности со стороны США и «евротройки» (Великобритания, Германия, Франция) возобновить венские переговоры по СВПД мы не наблюдаем», – констатировал постпред.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассматривает все варианты, чтобы не позволить Ирану получить ядерное оружие.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.07.20 / Строительство российской лунной базы решили поручить роботам

23.05.21 / Марафон «Новое знание» решили сделать традиционным

15.07.20 / “Ирина получила инсульт”. Луценко рассказал, почему его супруга сложила мандат

30.11.21 / Руководитель компании Realme представил смартфон GT 2 Pro

16.04.21 / В Ивано-Франковске формируют отряд добровольцев на случай российского вторжения

10.02.22 / Эксперт объяснил долгую подготовку первого полета самолета А-100 с включенным радаром

10.08.21 / В Беларуси хотят признать экстремистским сайт Zerkalo.io, который запустили члены команды заблокированного издания TUT.BY

29.07.21 / Ученые пояснили, как занятия земледелием повлияло на микробиом ротовой полости человека

16.01.22 / В Ингушетии озвучили три претензии к Кадырову. Тот заявил, что у Чечни нет проблем с Ингушетией

30.07.20 / Американские конгрессмены раскритиковали Amazon, Apple, Facebook и Google

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика