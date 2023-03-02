Ульянов: У Запада не наблюдается политической воли для переговоров по ядерной сделке

Иран, Россия и Китай обладают политической волей для переговоров по «реанимации» Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), со стороны Запада этого не наблюдается, сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, для «реанимации» ядерной сделки на данном этапе нужно, чтобы все участники венских переговоров вернулись в австрийскую столицу и оперативно довели переговорный процесс до успешного завершения, что вполне возможно при наличии соответствующей политической воли, передает ТАСС. Ульянов отметил, что у Ирана, РФ и Китая она есть, а со стороны западных стран этого не наблюдается.

Комментируя слова министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна о том, что его иракский коллега Фуад Хусейн получил заверения от представителей американской администрации о заинтересованности Вашингтона в урегулировании разногласий с Тегераном, которые препятствуют возрождению ядерной сделки, Ульянов отметил, что у РФ «нет оснований сомневаться в словах» главы иранского МИД.

«Готовности со стороны США и «евротройки» (Великобритания, Германия, Франция) возобновить венские переговоры по СВПД мы не наблюдаем», – констатировал постпред.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассматривает все варианты, чтобы не позволить Ирану получить ядерное оружие.

—