В Китае выпустили смартфон, который может держать заряд больше месяца

Fossibot, китайский производитель, представил смартфон F101. Он устойчив к ударам и оснащен аккумулятором емкостью 10600 мАч. Об этом сообщило издание Gizchina.

Бренд Fossibot выпустил свой первый смартфон F101. Он оснащен 5-дюймовым экраном с разрешением HD+, а также основной камерой на 24 МП и дополнительным датчиком на 5 МП. Имеется сенсор 0,3 мегапикселя. Спереди расположена 8-мегапиксельная камера selfie. За высокую производительность отвечает чип бюджетного смартфона MediaTek Helio A22 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Также большое внимание уделяется аккумулятору емкостью 10600 мАч. По словам производителя, это позволит использовать телефон в режиме ожидания до 44 дней.

Для зарядки такой большой батареи рекомендуется зарядное устройство скромной мощности, 18 ватт. В смартфон также встроен динамик мощностью 3,5 ватта и защита от пыли и воды по стандартам IP68, IP69 и военным стандартам MIL-STD-810G. Первый смартфон Fossibots поступил в продажу за $140, или около 10,5 тысяч рублей.