 

Элитное жилье в Сочи подорожало на треть

02.03.2023, 8:14, Разное
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На рынке элитных новостроек в Сочи продолжается рост цен, несмотря на снижение спроса. По итогам 2022 года “квадрат” в местных высокобюджетных ЖК подорожал на треть, до 2,4 млн рублей. Основная причина – прямое повышение цен со стороны застройщиков.

В течение прошлого года в городе было заключено 70 сделок с элитными лотами. Это сопоставимо с данными за 2020 год, но на 42% уступает рекордным показателям за 2021 год. Сейчас на локальном рынке есть потенциал для увеличения количества сделок, но активность покупателей будут сдерживать чрезмерно высокие цены.

Всего на рынке Сочи в продаже находится четыре новостройки, а общий объем предложения составляет немногим более 100 лотов. В каждом из комплексов доступны как компактные лоты, так и апартаменты площадью до 600 кв. м.

Альтернативой дорогим новостройкам в ближайшем будущем могут стать бывшие советские дома отдыха и санатории, реконструированные под апарт-комплексы. Кроме того, часть покупателей может переориентироваться на качественное предложение в соседних локациях, например, в Туапсе или Лазаревском.


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