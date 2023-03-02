Невероятно трогательно: большая свинья стала мамой для одинокого щенка – видео

Невероятно трогательные кадры удалось снять на одной из ферм Молдавии. К большой свинье прибился одинокий щенок. Похоже, собачка нашла новую семью среди четырех новорожденных поросят.

Свинья стала мамой не только для своих родных малюток, но и для щенка. На видео можно заметить, что она спокойно подпускает к себе животное и даже позволяет сосать молоко.

Правда, у щенка с трудом получается насладиться молоком мачехи. Голодные и жадные поросята не собираются уступать приемному брату место под солнцем.