 

Попова заявила о риске распространения усиленных патогенов из-за биолабораторий США

02.03.2023, 7:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Для всех стран существуют риски распространения новых усиленных патогенов из-за деятельности биологических лабораторий, финансируемых США, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам Поповой, «поражает еще и то, что появляются публикации, в которых не стесняясь заявляют о том, что занимаются изучением патогенов, усиливая их свойства. На мой взгляд, это явное нарушение конвенции», информирует РИА «Новости».

Глава ведомства отметила, что инфекции не имеют границ, поэтому это риски как для стран, где расположены лаборатории, так и для других стран.

Страны, в которых такие лаборатории появляются, рискуют утратить или уже утратили свой биологический суверенитет, не понимая того, что происходит в этих лабораториях, подчеркнула Попова.

Ранее постпред РФ при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов заявил, что военно-биологическая работа США за пределами страны вызывает обеспокоенность России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07.20 / “Сугубо личная инициатива”. В посольстве Франции прокомментировали визит французских евродепутатов в оккупированный Крым

27.05.21 / В Минздраве назвали число украинцев, которые сообщили о побочных эффектах после вакцинации от коронавируса

07.09.21 / Кузнецова выступила за пожизненное наказание для педофилов

27.10.20 / Учёные надеются на полынь в борьбе против коронавируса

16.04.22 / В СПЧ высказались о планах Польши снести памятники советской эпохи

28.01.21 / 83-летний Дроздов стал пользователем TikTok, записав первый ролик

05.03.21 / Степанов: Мы прогнозируем рост количества заражений COVID-19 до конца эпидемического сезона

28.12.20 / Членам Совбеза РФ запретили иметь счета за рубежом

04.08.20 / На российской авиабазе Хмеймим открыли мемориал погибшим в Сирии медсестрам

05.03.21 / Бутусов: По иронии судьбы, главный выигрыш Коломойского – победа на выборах Зеленского – стал началом конца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика