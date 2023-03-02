Попова заявила о риске распространения усиленных патогенов из-за биолабораторий США

Для всех стран существуют риски распространения новых усиленных патогенов из-за деятельности биологических лабораторий, финансируемых США, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам Поповой, «поражает еще и то, что появляются публикации, в которых не стесняясь заявляют о том, что занимаются изучением патогенов, усиливая их свойства. На мой взгляд, это явное нарушение конвенции», информирует РИА «Новости».

Глава ведомства отметила, что инфекции не имеют границ, поэтому это риски как для стран, где расположены лаборатории, так и для других стран.

Страны, в которых такие лаборатории появляются, рискуют утратить или уже утратили свой биологический суверенитет, не понимая того, что происходит в этих лабораториях, подчеркнула Попова.

Ранее постпред РФ при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов заявил, что военно-биологическая работа США за пределами страны вызывает обеспокоенность России.

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