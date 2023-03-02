 

Захарова объяснила отсутствие встречи Лавров и Блинкена на полях G20

02.03.2023, 7:50, Новости дня
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Сложно ожидать встречи главы российского МИД Сергея Лаврова и американского госсекретаря Энтони Блинкена на полях G20 в Индии, когда Вашингтон выступает за эскалацию конфликтов в мире, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Захарова отметила, что, дипломатию США, «отодвинули на второй план», передает РИА «Новости».

«Сейчас уже возникают вопросы – почему? Оттого, что они не владеют или не верят в нее, или просто потому, что разрушение является логикой вообще внешней политики США», – сказала Захарова журналистам.

Напомним, на встрече глав МИД G20 в Нью-Дели Москва предоставит беспристрастный анализ произошедшего с «Северными потоками» в зоне ответственности Евросоюза и НАТО, указано в сообщении МИД в связи с плановым выступлением министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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