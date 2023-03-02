Мнение: Дьявольский проект «Медведев»

Я давно уже предположил, что «телеграм-канал Медведев» – это совершенно отдельный (от самого Д.Медведева) проект, и за прошедший с тех пор год только укрепился в этом подозрении. Все эти «иблисы» и «подсвинки» – это риторика последнего года, которая не то что никогда раньше не встречалась в его речи, но и, самое главное – абсолютно для него нехарактерна.

Сравним вот эту знаменитую цитату в честь «дня народного единства» (естественно, 2022 года) –

«Против нас сегодня часть умирающего мира. Это кучка безумных нацистов-наркоманов, одурманенный и запуганный ими народ и большая стая лающих собак из западной псарни. С ними разномастная свора хрюкающих подсвинков и недалёких обывателей из распавшейся западной империи со стекающей по подбородку от вырождения слюной» –

С этой, из тоже ставшей знаменитой его речи от 2008 (!) года, где он произнес неуклюжее, но трогательное «Свобода лучше чем несвобода»:

«В основе нашей политики должен лежать принцип, который считаю (несмотря на всю его очевидность) важнейшим в деятельности любого современного государства, стремящегося к достижению высоких стандартов жизни. Это принцип «свобода лучше, чем несвобода». Эти слова – квинтэссенция человеческого опыта. Речь идет о свободе во всех ее проявлениях: о личной свободе, об экономической свободе, наконец, о свободе самовыражения.

Считаю достижение гармонии между свободой и правопорядком самым важным на данном этапе. На эту тему еще императрица Екатерина Вторая писала: «Свобода – душа всего, без тебя все мертво. Я хочу, чтобы повиновались законам, но не законам рабов».



Разница тут не просто стилистическая – тут два разных психологических типа: про «иблисов» пишет озлобленный некрофил, про свободу – вальяжный жизнелюб. Это просто разные основы мировоззрения.

Лишний раз я убедился, что «за Медведа пишут», просмотрев «его» недавнюю статью в «Известиях» «Точка невозврата». И там, например, такой пассаж:

«…У них сохраняются бредовые иллюзии, что, отправив на тот свет без единого выстрела Советский Союз, они смогут без существенных проблем для себя похоронить и нынешнюю Россию, бросая в топку жизни тысяч людей, вовлеченных в конфликт. Это крайне опасные заблуждения. Как с СССР не получится. Если всерьез встанет вопрос о существовании самой России, он будет решен отнюдь не на украинском фронте. А вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации. И здесь не должно быть никаких двусмысленностей. Мир без России нам не нужен» (Известия, 27 февраля 2023 года).

С одной стороны – верноподданная калька с известного «словца» Путина на ту же тему – «что зачем нам мир, если в нем не будет России». С другой – декларируется злобная «решимость сдохнуть» вместе со всем миром, но, типа, «не дать слабины». И вот – именно в этом, как я убежден, главная психологическая недостоверность.

Дело ведь не в том, что человек не мог измениться в каких-то своих оценках за 15 лет; конечно, люди меняются, и даже лексика (хотя это намного менее вероятно) у них может иногда меняться. Но, что не меняется почти никогда – характер. «Медведев», которого нам продвигают весь 22 год как автора телеграма, газет и журналов – это чрезвычайно злобный, упертый и решительный некрофил, от распирающей его ненависти готовый грызть людей зубами и сдохнуть сам. Все б ничего – но есть закавыка: такая откровенная гнида ни за что бы не отдала власть в 2011 году – по понятным причинам.

Авторы «Медведева» опрометчиво вкладывают ему в уста путинскую риторику, не понимая (или просто плюя на) явное противоречие: «телеграмный медведев», переполненный злобой, не вышел бы с трясущимися губами после «доверительной встречи» с Путиным на памятном Съезде «Единой России», объявляя о «рокировке»; он бы отравил своего визави «новичком», причем – ЛИЧНО, прямо там, на встрече, едва услышав, что Пути-пут предлагает ему «вертать трон взад», «посидел – и будя». Проще говоря: если бы Медвед говорил как Путин – он и был бы следующим «путиным», а нынешний Путин в самом лучшем случае после 2011 года скрывался бы где-нибудь в джунглях Амазонки от свирепых медведевских ищеек.

В реальности – и никто меня в этом не переубедит – Медвед сегодня это тихий алкоголик, а нынешняя его иезуитская «раскрутка» в виде «эпатажного блогера» – это крайне изощренная месть со стороны путинского мафиозного старичья, которое он в свое время заставлял пользоваться интернетом и даже, о ужас, вести блоги! Было же время, когда президент Айфоня буквально требовал от всех госдеятелей, включая министров и губернаторов, вести блоги, причем как в «признанном экстремистским» Фейсбуке, так и в ЖЖ.

Фактически же – налицо страшная антиутопия, воплощенная в РФ: по сути, у Медведева неведомые «серые кардиналы» из АП РФ… украли личность. Они буквально оживили его Тень, и эта Тень сегодня не просто говорит вещи, прямо противоречащие натуре этого безвольного, но отнюдь не свирепого человека – нет, она СТАЛА ИМ для большинства жителей уже не то что страны, но и всего мира. «Медведа», каким он был, не просто стерли ластиком – нет, его ПЕРЕПИСАЛИ ЗАНОВО. Создали вместо него реального монстра. И публика, которая как всегда ничего не помнит, чернь, которая не то что не знает, но и не желает знать – охотно приняли это всё за чистую монету.

Вообще – это воистину дьявольская игра. Мир блогов – в который мы все больше и больше погружаемся, уходим с головой – он же допускает подмены самого дикого свойства. Всего-то надо – украсть пароль от блога, а самому автору блога каким-то образом заткнуть рот. Завтра, к примеру, начнет Сапожник писать дифирамбы войне, постить трупы, петь осанну Пригожину и ЧВК Вагнер, исходить ненавистью к «проклятым укропам» и требовать в равной степени «победы» и «массовых расстрелов» – люди поудивляются, а потом привыкнут. И начнут ненавидеть Сапожника – «вот он какая гнида оказался, а мы и не знали!»

Самое драгоценное, что есть у человека – его личность – в онлайн-мире ему практически не принадлежит. Кейс с украденной и подмененной личностью потешного Айфони это очень хорошо доказывает. В буквальном смысле: Хтонь захватила человека и стала вещать от его имени – а никто и внимания не обратил, что что-то не так. Как в фильмах ужасов.